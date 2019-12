Domaća IT tvrtka među najboljim poslodavcima: 'Nije u plaći sve...'

Lijep ured, skupi team buildinzi i povlastice ne vrijede puno ako se ljudi ne osjećaju sretno i ispunjeno na poslu, poručuje šef tvrtke koja se petu godinu našla među najboljim poslodavcima

'Nije novost to da IT tvrtke već duže vrijeme imaju izazove u pronalasku kvalitetnog kadra. Tako je i nama u Degordianu. Općenito gledano, tvrtke se suočavaju ne samo s velikim nedostatkom kadra na tržištu, već i zadržavanjem talenata unutar same tvrtke. Naše ljude redovito nastoje privući druge tvrtke iz Hrvatske, ali i izvana.

Nažalost, u financijskom pogledu teško možemo konkurirati agencijama iz Londona i New Yorka. No upravo zato je iznimno važan fokus na kulturu i zadovoljstvo ljudi. Mislim da smo u tome uvijek imali mnogo uspjeha i jako sam ponosan na to.

Imamo jedinstvenu kulturu koja je poticajna, omogućava našim zaposlenicima profesionalni razvoj i ostvarenje na željenim poljima, njeguje odlične međuljudske odnose i transparentnost u komunikaciji.

Nije u plaći sve

Kontinuirano provodimo interno ispitivanje zadovoljstva pa mislim kako bez ustručavanja mogu reći da su naši ljudi zadovoljni, što potvrđuje i peta po redu nagrada za najboljeg poslodavca koju smo osvojili i ove godine zahvaljujući njima.

Dobili smo puno nagrada iz industrije, ali i dalje nam je ova nagrada najdraža jer dolazi kao iskrena potvrda naših zaposlenika da su zadovoljni. Dapače, Degordian s našim tvrtkama sestrama, Mediatoolkitom i Bornfightom, ima čak osam nagrada za najboljeg poslodavca, više nego ijedna hrvatska tvrtka u povijesti', istaknuo je Ackermann.

U kojoj mjeri je pri zadržavanju zaposlenika bitna plaća, a koliko drugi elementi? Šef Degordiana smatra kako je plaća svakako bitna - pa i najvažnija - ako zaposlenik nije zadovoljio svoja egzistencijalna pitanja.

'Ako je ta mjera prijeđena, druge stvari dolaze do izražaja: razvoj i ostvarenje, kao i sama sreća na poslu. Mislim da je dobra stvar to da ima sve više ljudi koji ne gledaju na novac kao jedini važan parametar, nego traže cijeli paket', uvjeren je Ackermann.