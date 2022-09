Deset opcija na novom iPhoneu koje su nam se najviše svidjele

Najnoviji iPhone 14 donosi niz zanimljivih nadogradnji, no većina njih dolazi do izražaja zahvaljujući najnovijem operativnom sustavu iOS 16

Značajka koju mnogi drugi telefoni imaju već godinama napokon je došla i na iPhone. Kao što to inače ide, Apple je dugo čekao da izmisli svoj način na koji će iskoristiti tehnologiju, a rezultat je funkcija koja - premda, kao i u svakom drugom slučaju, troši više energije od običnog gašenja ekrana - donosi nekoliko zgodnih trikova poput mijenjanja tona pozadinske slike i stišavanja svjetline zaslona uz smanjenje brzine osvježenja na 1 Hz. Još jedan zgodan dodatak je automatsko gašenje zaslona ako korisnik ima Apple Watch te sustav nekako shvati da se udaljio dovoljno od uređaja pa always-on više nema smisla.

Značajka koja možda ne predstavlja revoluciju po pitanju korisničkih sučelja, ali svejedno privlači pažnju Appleov je softverski dodatak koji izrez na vrhu ekrana iPhonea 14 Pro pretvara u višenamjenski meni, a on, pored mogućnosti aktivne interakcije s pozadinskim aplikacijama, nudi lako prebacivanje među njima. Dodamo li ovome lijep dizajn i animacije, dobit ćemo značajku koju će drugi proizvođači bez ikakve dvojbe pokušati kopirati.

Izvrsna nova značajka iPhonea 14 i samim time iOS-a 16 dolazi u obliku podesivih pozadina za zaključane ekrane. Bez kanibaliziranja skorašnje recenzije iPhonea 14 Pro, recimo da je glavni štos kod izmjenjivih zaslona to što ih možete povezivati s raznim profilima rada, više poznatima pod imenom 'Fokusi'.

Notifikacije na dnu ekrana

Ovo je jedna od značajki za koje nismo znali da nam trebaju sve dok ih nismo dobili. Dolaskom novog sustava iPhone grupira sve notifikacije u samo dno zaključanog zaslona, što znači da su sve nove informacije nadohvat prsta (za potencijalno brisanje).

Puno svjetliji ekran

Najnoviji iPhone 14 Pro dolazi s dramatično pojačanom svjetlinom zaslona koja pri intenzivnom danjem svjetlu može doseći iznenađujućih 2000 nita. Ovo je, usporedimo li s iPhoneovih 'klasičnih' 1200 nita, vrlo velika stvar koja će oduševiti sve koji su ikad pokušali čitati s ekrana na kojem se zbog Sučeve svjetlosti ne vidi apsolutno ništa.

Sigurnosne značajke

Najnoviji iPhone donosi i dodatan sloj sigurnosnih značajki koje, među ostalim, nude mogućnost zaključavanja, brisanja i osiguravanja. Nova funkcija Safety Check dizajnirana je kako bi žrtvama kućnog nasilja pomogla pri zaštiti privatnih informacija. Ona omogućava brzu blokadu pristupa sadržajima na telefonu, kao i postavkama za dijeljenje.

Tu je i opcija za iOS pod imenom Lockdown Mode, za koju Apple kaže da je napravljena za 'korisnike koji se suočavaju s ozbiljnim prijetnjama njihovoj digitalnoj sigurnosti' te bi trebala pomoći aktivistima, vladinim dužnosnicima, novinarima ili odvjetnicima.

Poboljšani iMessage

Ako vi i vaši prijatelji koristite iPhone, skoro je stopostotno sigurno da koristite i iMessage. U svojoj najnovijoj inačici, Appleov program za dopisivanje uveo je mogućnost uređivanja i poništavanja slanja poruka - dvije vrlo korisne i dobrodošle značajke.

Detekcija sudara

Zadnja nova značajka, ekskluzivna za Apple Watch 8, iPhone 14 i iPhone 14 Pro, mogućnost je detektiranja sudara. Riječ je o jednoj od funkcija koje će vam biti potpuno beskorisne do trena u kojem će vam biti vrlo korisne. Nitko se ne veseli potencijalnom sudaru vozilom, no ako se on dogodi - iPhone će automatski pozvati hitnu službu i dati joj vašu preciznu lokaciju.