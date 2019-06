Dellovo novo računalo za poslovnjake će vas pronaći i automatski ulogirati

ExpressSign-in koristi Microsoftov Windows Hello u kombinaciji s Intelovom tehnologijom Context Sensing kako bi pokrenula računalo, a da vi ne morate napraviti ništa osim pojaviti se

Poput Microsoftove značajke Windows Hello , omogućit će vam logiranje bez tipkanja tako što će prepoznati vaše lice i taj podatak upotrijebiti kao lozinku. Ali, Dell je sa svojom značajkom otišao korak dalje: ExpressSign-in će potražiti vaše lice i automatski vas logirati, čak i ako je računalo u stanju mirovanja.

Kad pogledate ravno u zaslon senzor blizine aktivira dvije LED lampice sa svake strane kamere na sekundu do dvije. Zaslon se uključuje i Windows Hello vas pokušava naći dok je na zaslonu poruka kako vas sustav pokušava prepoznati.



Postupak, kažu, traje oko pet sekundi. Moguće je namjestiti koliko će vrremena proći prije no što računalo zaključa zaslon: minutu, dvije ili tri.



Mimo toga Latitude 7400 je standardno kompaktno poslovno računalo, opremljeno zaslonom dijagonale 14 inča (35,5 centimetara), tankih obruba i pune HD razlučivosti (1.920 puta 1.080 piksela). Zaslon je moguće zakrenuti za 360 stupnjeva.



Dolazi s Intelovim procesorima Core i5 do osme generacije, s do 16 giggabajta RAM-a i integriranom Intelovom grafičkom karticom UHD 620 te diskom SSD do 256 GB, Dimenzije su mu 31,9 puta 19,9 puta 0,8 centimetara, teži oko 1,3 kilograma.



Kućište je aluminijsko, tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje i touchpad. Baterija sa četiri ćelije je kapaciteta 78 Wh i, navodno, može potrajati do 25 sati bez punjenja.



Na raspolaganju su audio ulaz za slušalice, čitač kartice SD, po dva ulaza za USB 3.1 i Thunderbolt te jedan za HDMI, a moguće je dobiti modele s dodatnim čitačem pametnih i SIM kartica.