Davor Andrić, DXO Technology: Auti bez vozača na ulicama za 5 do 7 godina

Davor Andrić, CTO AI & Analytics iz tvrtke DXC Technology, prezentirati će najnovije trendove s područja autonomne vožnje na drugoj konferenciji o poslovnoj primjeni umjetne inteligencije – AI2Future (Zagreb, od 11. – 12. listopada 2018.)

Kada ćemo vidjeti prvi auto bez vozača na ulicama?

Vodeći proizvođači automobila poput General Motorsa, BMW- a i Audija obećavaju autonomnu razinu 5 (SAE Level 5) oko 2021. godine. Po mom mišljenju potpuno autonomna vozila možemo očekivati za pet do sedam godina. Na temelju ulaganja autoindustrije u to područje, koja se mjere u milijardama, možemo sa sigurnošću tvrditi da su budućnost auto industrije i transporta autonomna vozila koja će biti podjednako sigurna za putnike i profitabilna za industriju. A takva budućnost je vrlo blizu.

Koje su glavne prepreke na putu do autonomnih vozila?

Glavni ‘neprijatelj’ je naučiti vozila kako se ponašati u vožnji (Driver Behaviour). Takva vozila trebaju biti sposobna 'naučiti' situacije u vožnji na temelju podataka, nadograditi se u realnom vremenu i donositi determinističko dokazane i odluke koje su izvedive. Trenutno takva AI tehnologija ne postoji. Slične probleme pokušavamo riješiti kroz tvrtku Robots Go Mental u kojoj sam jedan od osnivača, ali tek smo na početku rješavanja tako kompleksne teme.

Spomenuli ste da mnogi ulažu. Tko će pobijediti u utrci proizvodnje autonomnog vozila?

Ta utrka traje veće nekoliko godina. Utrka je na duže staze, a svi trenutno rade u hyperdriveu modu tako da ostaje vidjeti tko će na kraju pobijediti. Trenutno je Google Waymo na čelu kolone, ali Daimler je vrlo blizu, pa čak u nekim područjima pokazuje bolje rezultate.

Da li je ključ za uspjeh konkurencija ili suradnja među onim koji žele izbaciti tehnologiju autonomne vožnje?

I jedno i drugo. Glavno pitanje je između koga - proizvođača automobile i njegovog glavnog dobavljača tehnologije!? Ako da, tko je od njih predvodnik!? Očito je da tehnološko-intenzivni aspekt autonomnih vozila privlači mnoge tehnološke kompanije koje vjeruju da imaju mnogo za ponuditi na tom području. S druge strane, ako glavni igrači auto-industrije povuku prave i odlučne poteze teško da će tehnološke kompanije zadržati lidersku poziciju. Sigurno je da proizvođači automobila moraju udružiti snage s vodećim IT I Data Science tvrtkama kako bi uhvatili priključak s tehnološkim kompanijama koji su predvodnici na području poput Googla. Uostalom utrka za autonomnu vožnju je izuzetno važna za budućnost auto industrije.

Koji su neki poslovni modeli koji će se pojaviti usporedno s autonomnim vozilima?

Ponajprije moramo izdvojiti usluge prijevoza tj. mobilnost ljudi i robe. Jedan dobar primjer koji sve više dobiva na važnosti je car shering usluga. Ta i slične usluge će najvjerojatnije ‘izgurati’ javni prijevoz iz gradova.

Koji su neki potencijali za razvoj i ulaganje?

Proizvođači automobila već naveliko investiraju u razvoj. Prijevozničke tvrtke će, ako već nisu, morati pronaći novi način za poslovanje u budućnosti. Osim u te industrije, spomenut područje mobilnosti je prostor gdje će investitori tražiti priliku. Također, potpuno nova sudska praksa i industrija automobilskog osiguranja će također evoluirati kao posljedica pojave ‘neizbježnih’ nesreća i sličnih sporova.

Kako se u ovo područje uklapa pitanje etika? Koja su neka najvažnija etička pitanja koja će se pojaviti u skorašnjem vremenu? Velika se prašina diže oko pitanja autonomnog vozila koje mora donijeti odluke hoće li zaštiti vozača ili pješaka?

Ljudsko društvo mora generalno razviti etička pravila koja se tiču AI-ja. Za neka je još uvijek prerano. Što se tiče pitanja ‘da li vozač ili pješak’ ono je u suštini krivo. Ključno je da proizvođači automobila uključe javnost u razvoj autonomnih vozila i steknu njihovu podršku podrške te da stave veliki naglasak na razvoj sigurnosti. Pritom treba izbjegavati rješavanje 'slučaj po slučaj'. U konačnici pitanje sve veće sigurnosti vozača i ostalih sudionika u prometu je potrebna kako bi se sačuvali životi već sada, a posljedično i u budućnosti. Transparentnost je tu izuzetno važna.

Možete li podijelit s nama nešto o kompaniji u kojoj radite te koje su neke ključne tehnologije koje razvijate i koji su vam glavni partneri?

Tvrtke DXO Technology je osnovana 2017. spajanjem Computer Science Corporationa (CSC) i Enterprise Services businessa, Hewlett Packard Enterprisea (HPE). Vodeća smo nezavisna, end-to-end IT servisna kompanija. Ta pozicija najvećeg svjetskog nezavisnog sistem integratora i pružatelja IT usluga, pruža nam odličnu mogućnost da radimo s top klijentima na njihovim R&D projektima iz područja autonomne vožnje I AI-ja.

DXC Autonomous Driving Platforma operacionalizira autonomnu vožnju implementacijom vrhunske, state-of-the-art, kompjuterske znanosti na svim razinama. Gradimo na dubinskim uvidima automobilskog sektora i pomažemo klijentima da ubrzaju razvoj mobilnosti budućnosti. Neki od naših partnera u razvoju su MapR, HPE, AT&T, Microsoft Azure and Amazon AWS.

Što ćete podijeliti sa sudionicima na skorašnjoj AI2FUTURE konferenciji 11. i 12. 10. u Zagrebu?

Predstavit ću prezentaciju 'Fully autonomous driving: the reality or a fiction, can human driving behaviour be replaced by autonomous driving agent and how?'. Prezentacija će se dotaknuti izazova autonomnih vozila i istaknuti tehnologiju koja se može koristiti kako bi se ti izazovi savladali. Ujedno ću prezentirati kako izgledaju neke inteligentne i autonomne odluke u realnom vremenu.

Davor Andrić je kompjuterski znanstvenik, tehnološki lider i strastveni developer na području AI & Analyticsa. Voditelj je R&D odjela za autonomnu vožnju u DXC-u. Proteklih 20 godina Davor je radio kao konzultant za softversku tehnologiju. Njegova ekspertiza uključuje dizajniranje i izgradnju skalabilnih platformi za analitiku, strojno učenje i AI te izgradnja proizvoda na tim platformama. Izvrstan je u radu i s ljudima i strojevima, a dobitnik je i nekoliko nagrada za tehnološku izvrsnost.

Davor Andrić, DXC, CTO AI & Analytics North and Central Europe, Robots Go Mental, Founder CTO

https://www.linkedin.com/in/davorandric/