Čuda telefonije: Znate li koja je razlika između SIM-a i eSIM-a?

Većina telefona trenutno podržava takozvani 'dual-SIM', što znači da imaju fizički slot z SIM karticu, kao i eSIM. Telefoni će s vremenom u potpunosti prijeći na eSIM. To je, na koncu, u SAD-u već napravio iPhone 14. Puno manja veličina eSIM-a znači da će postati uobičajen kod IOT-a, premda se već radi na njegovom manjem bratu pod imenom iSIM.

Kako aktivirati eSIM?

Većina telefona se na mreže spaja tako da u njih ubacite SIM karticu. Kako onda stvari stoje sa eSIM-om? Sve zavisi o uređaju kojeg imate i jeste li ga uzeli s pretplatom ili ga kupili odvojeno.

Ako ste na iPhoneu, odite u Settings > Cellular (ili Mobile Data) > Add Cellular Plan i nakon toga skenirajte QR kod koji vam je dao pružatelj usluga.

Ako ste na Androidu, odite u Settings > Network & internet > Add. Slijedite uputstva i birajte 'Use 2 Numbers'. Sve ovo, naravno, varira od proizvođača do proizvođača, no ideja je generalno slična.

Dual-SIM uređaji moraju podržati standard DSDS (dvostruki sim, dvostruko čekanje ili Dual SIM, Dual Standby) kako bi pružili punu funkcionalnost. Značajka dolazi na iOS-u 13 i kasnijem te Androidu 10 i kasnijem te dozvoljava obje kartice da rade istovremeno. Kad aktivirate značajku, morat ćete odlučiti koja će kartica biti 'glavna'.

Koje su beneficije eSIM-a?

Je li eSIM uopće bolji od fizičkog SIM-a? Glavna beneficija eSIM-a njegova je veličina koja, među ostalim, telefonu daje više prostora za druge komponente pošto je instalirana na matičnu ploču. Manjak slota za SIM znači da proizvođač u telefon može strpati veću bateriju ili neku novu komponentu. Još jedna beneficija je što manjak eSIM slota dodatno osigurava untarnje komponente od oštećenja uzrokovanih vodom.