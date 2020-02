Cijena nepoznata: Elon Musk namjerava do 2022. poslati četiri turista u svemir

Tvrtka SpaceX sklopila je sporazum s tvrtkom Space Adventures koja je dosad odvela sedam turista do Međunarodne svemirske postaje i nazad koristeći rusku raketu i svemirsku letjelicu Sojuz

Cijena putovanja neće biti objavljena, kao ni više pojedinosti o ovom neobičnom paket-aranžmanu. Tako ćemo, između ostalog, ostati uskraćeni za odgovor na pitanje kakve pripreme moraju turisti proći prije no što se otisnu u svemir.Znamo tek kako će to učiniti pomoću svemirske letjelice Dragon prilagođene ljudima te kako će obići Zemlju dva do tri puta na visini od približno 400 kilometara.

Početkom 2017. godine ta je tvrtka primila novac za dva putnika na ruti koja bi Crew Dragon i raketu Falcon Heavy trebala odvesti oko Mjeseca i nazad. Let je najavljen za kraj 2018., ali je u rujnu te godine objavljena promjena plana. Yusaku Maezawa, japanski milijarder i jedan od ta dva putnika, otputovat će do Mjeseca raketom Big Falcon, koja tek treba biti dovršena. Zasad nije poznato što je s drugim putnikom.



Na sličan je način odgođen i prvi let Crew Dragona s NASA-inim astronautima. Do zastoja je došlo zbog postupka certifikacije svemirske letjelice. Taj bi let trebao biti obavljen do kraja ove godine.



Planove o svemirskom turizmu imaju i u Virgin Galacticu Richarda Bransona te Blue Originu Jeffa Bezosa, iako u te dvije tvrtke nude znatno kratkotrajnija iskustva.



Virgin Galactic tijekom ove godine namjerava poslati prve turiste u svemir kako bi iskusili nekoliko trenutaka bestežinskog stanja u svemirskoj letjelici nalik zrakoplovu. Ponuda Blue Origina je slična, ali je njihova letjelica sličnija Dragonu. Karta za let u svemir u oba slučaja košta 200 tisuća američkih dolara.



Unutrašnjost kapsule Crew Dragon je minimalistički uređena, s nekoliko sjedala i nizom zaslona osjetljivih na dodir. Letjelica ima prozore, iako manje od ugrađenih u Blue Origin.