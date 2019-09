Budimo realni, kome se od nas čisti svaki dan? Donosimo vam elegantno i pristupačno rješenje uz koje ćete se zauvijek riješiti prašine

Golem broj ljudi čišćenje smatra gnjavažom koju bi, da ikako mogu, najradije izbjegli. Kako je kućna pomoć dostupna tek rijetkim sretnicima, većina nas je ipak osuđena na samostalno izvođenje tih omraženih aktivnosti. Ili je tome barem tako bilo dok se na tržištu nije pojavila Roomba, pametni usisavač koji je zauvijek promijenio svijet. Dolazi u nekoliko varijanti prilagođenih svačijim mogućnostima i potrebama, a - što je još važnije - dostupnih svakom džepu

Otada su se izredale generacije i generacije Roombi, no bez obzira na to koliko svaka od njih bila opremljenija i naprednija od prethodne, jedan od iRobotovih klasika bio je i ostao njihov osnovni model - Roomba 616. Spomenuti model možda se ne može pohvaliti nadogradnjama svoje razvikanije braće, ali kad su njegova funkcionalnost, jednostavnost korištenja te sama kvaliteta proizvoda u pitanju, Roomba 616 ni po čemu ne kaska za ostalim modelima. Zamislite Roombu 616 kao ulazak kroz vrata u svijet najinteligentnijih robotskih usisavača iRobot i nemojte se bojati otvoriti ta vrata. Čeka vas svijet u kojem robot usisava umjesto vas i to rad vrlo efektivno. A da i više nego pristupačna cijena Roombe 616 od 1699 kuna nije jedini razlog njihove odluke, vidjet ćete uostalom i sami u nastavku teksta.

Činjenica da uopće razmišljate o tome da u svoj dom pustite Roombu znak je da ste prigrlili 21. stoljeće. Bravo. Roomba 616 neće vas razočarati. Baš kao i sve njene naprednije kolegice, i ona se pokreće sama, mapira svaku prostoriju koju usisava te se, nakon što obavi svoj posao, sama parkira u svoju postaju za punjenje. Čitav je sustav, koji uključuje samu Roombu i njenu postaju za punjenje, kompaktno dizajniran tako da ide lako ispod namještaja.