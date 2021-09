Bolji zaslon, jača baterija, četiri boje... Provjerite kad stiže i što bi sve mogao imati novi iPhone 13

Kako to već biva, s približavanjem službenog predstavljanja raste i broj glasina o tome kako će iPhone 13 izgledati i što ćemo sve s njime moći. Pogledajte pregled najzanimljivijih

Prošle su godine odgodu predstavljanja najavili unaprijed. Kako se to ove godine nije dogodilo, za očekivati je kako će do rujanskog predstavljanja doista i doći.

Bliži se dan kad će Apple predstaviti novu generaciju svojih pametnih telefona. Točan datum dolaska novog iPhonea još nije poznat, ali prije pandemije obično se to događalo tijekom rujna.

Kamere bi trebale biti opremljene novom šesterodijelnom širokokutnom lećom, koja će po prvi put omogućiti autofokus u iPhoneu. Uz to bi trebale dobiti i veće senzore te veći otvor blende (f/1.8).

Pričalo se o ugradnji tehnologije Touch ID ispod zaslona, ali čini se kako to nećemo vidjeti prije iPhonea 14. No, tehnologija Face ID mogla bi biti poboljšana kako bi lakše prepoznala ljude dok nose zaštitnu masku za lice.

Nova generacija procesora

Svi modeli bi trebali dobiti najnoviju generaciju Appleovog procesora A15 Bionic temeljenog na 4-nanometarskoj tehnologiji, s poboljšanjima vezanim uz izvedbu i energetsku učinkovitost.

U Appleu su navodno naručili više od 100 milijuna tih procesora, što daje naslutiti kako očekuju povećanu potražnju u odnosu na iPhone 12.

Nova generacija iPhonea bi trebala biti dostupna s memorijom za pohranu u rasponu od 64 do 512 gigabajta, iako se priča i o terabajtnom kapacitetu kakav dosad još nismo vidjeli.

Također bi mogli imati i Qualcommov modem X60 5G, manji i energetski učinkovitiji nego sadašnji, s podrškom za mmWave i sub-6GHz mreže 5G.

Taj bi modem mogao omogućiti i komunikaciju iPhoneom putem satelita, bez korištenja mreža 4G ili 5G, u hitnim slučajevima.

Nagađa se i o podršci za Wi-Fi 6E za još brži bežični prijenos podataka.

Četiri boje, možda i koja više

Baterije bi trebale dobiti veće kapacitete i pritom ostati iste veličine, uz moguću podršku za reverzibilno bežično punjenje.

Što se boja tiče, najnovije glasine spominju četiri: crnu, srebrnu i dva izdanja zlatne. Nagađa se i o narančastom, pa čak i roza iPhoneu, ali te se opcije čine manje vjerojatnim.

Cijene bi, očekuje se, trebale ostati u rangu sadašnjih (od 699 do 1099 američkih dolara, ovisno o modelu) i zadržati sadašnje veličine uređaja (sa zaslonima dijagonala od 5,4 do 6,7 inča, odnosno 13,7 do 17 centimetara), piše u opsežnom pregledu Tom's Guide.