Volite li avanture ili akciju, ovotjedna ponuda Epicovih besplatnih igara definitivno je vrijedna pažnje

Just Cause 4 i Wheels of Aurelia su Epicove besplatne igre tjedna, što znači da ih samo morate pokupiti putem vašeg profila bez da platite ijednu kunu. Prošlog smo tjedna, kao u ovom slučaju, imali dvije avanture: Close to the Sun i Sherlock Holmes: Crimes & Punishments.

Just Cause 4 je akcijska igra otvorenog svijeta koja se oslanja na igru fizikom, lude eksplozije i upravljanje svime od mopeda do ratnih brodova. Riječ je o jednom od lošijih nastavaka franšize, no s obzirom da se radi o besplatnoj igri, zbilja ne vidimo niti jedan razlog zašto ne bi završila u baš vašoj kolekciji. Četvrti Just Cause nastavlja eskapade gospodina Rodrigueza, ubacivši i opake efekte ekstremnih vremenskih nepogoda poput tornada, mećava, pješčanih oluja i mnogočega drugog. Just Cause 4 možete pokupiti ovdje.