Australski inženjeri razvili 'fleksibilnog robota' za 3D printanje unutar tijela

Tim biomedicinskih inženjera u Australiji razvio je malog fleksibilnog robota koji se može koristiti za 3D ispis biomaterijala izravno u ljudskom tijelu, u nadi da će pojednostaviti buduće medicinske postupke

Voditelj tima Thanh Nho Do rekao je da će ovaj novi uređaj, nazvan F3DB, eliminirati te komplikacije i rizike ispisivanjem izravno unutar tijela. 'Trenutno niti jedna komercijalno dostupna tehnologija ne može izvesti izravan 3D ispis unutar ljudskog tijela', rekao je Do za Reuters.

Korištenje živih stanica u procesu printanja omogućuje ovim umjetnim strukturama da se prirodno stope s ljudskim tijelom i nastave rasti. Trenutačno se biomaterijali moraju stvarati izvan tijela prije oslanjanja na tipično invazivnu operaciju za umetanje materijala u tijelo, što može dovesti do velikog gubitka krvi, infekcija i drugih komplikacija.

F3DB ima glavu za printanje s tri osi koja se može savijati i okretati pomoću hidraulike na vrhu mekane robotske ruke. Mlaznica za printanje može ispisivati unaprijed programirane oblike ili se njome može upravljati ručno ako je potreban složeniji ili neodređeniji ispis.



Najmanji prototip ima promjer od otprilike 11-13 milimetara, slično komercijalnom endoskopu, ali bi u budućnosti mogao biti još i manji. 'Meki roboti su vrlo dobri za rad s ljudskim tijelom', rekao je Do, direktor Laboratorija za medicinsku robotiku Sveučilišta New South Walesa.



'Oni mogu ponuditi visoku fleksibilnost i prilagodljivost. To znači da se mogu uklopiti u bilo koje područje unutar ljudskog tijela.' Do vjeruje da je uređaj na putu za komercijalizaciju u sljedećih pet do sedam godina, dok se iščekuju daljnja klinička ispitivanja.