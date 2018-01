Astronomski spektakl: Pratite pojavu 'super krvavog' Mjeseca uz pomoć NASA-e

Astronomski fenomen kojeg svijet vidi jednom u trideset i šest godina dogodit će se u srijedu, a NASA će ga prenositi u cijelosti

Superkrvavi plavi mjesec je fenomen koji zapravo spaja tri astronomska fenomena u jedan - potpuna pomrčina mjeseca, supermjesec i plavi mjesec.

Supermjesec se pojavljuje kada se Mjesec u svojem putu oko Zemlje približi toliko da na nebu izgleda 14 posto veći i 30 posto sjajniji. Plavi Mjesec je znanstveno ime za drugi puni mjesec u jednom kalendarskom mjesecu. On se pojavljuje svaki 21. mjesec, odnosno svake dvije godine i osam mjeseci. Sve ove pojave same po sebi ne spadaju u astronomske raritete, no u kombijaciji sa potpunom pomrčinom Mjeseca dolaze svakih 36 godina.