Apple je za milijardu dolara kupio cijeli Intelov odjel, a razlog su - Qualcomm i 5G

Kalifornijski proizvođač ovim je potezom osigurao konkurentnost u novoj eri mobilnog interneta, no pitanje je hoće uz pomoć Intelovih stručnjaka uspjeti nadmašiti konkurenciju

Prema najnovijem izvješću The Vergea, Apple će kupiti većinu Intelovih pogona i resursa koji se bave razvojem modema za smartfone i za to će platiti vrtoglavih milijardu dolara. To znači da će se kalifornijskoj kompaniji pridružiti oko 2.200 zaposlenika Intela, dok će novi vlasnik dobiti svo dosadašnje intelektualno vlasništvo, kao i tamošnju opremu. Transakcija bi se trebala zaključiti oko kraja ove godine.

Intel, naglašavamo, ovime ne prestaje razvijati modeme. Kompanija planira nastaviti razvijati modeme za osobna računala, Internet of Things uređaje, autonomna vozila i više-manje sve što nije smartfon. Intelov izvršni direktor Bob Swan rekao je da će prodaja dijela kompanije Intelu omogućiti intenzivniji rad na razvoju drugih 5G tehnologija.