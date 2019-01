Apple će se brzo oporaviti, evo i zašto

Analitičar Ming-Chi Kuo vjeruje kako će najgore razdoblje krize za Apple uskoro biti završeno, ali i kako se jabučari ne trebaju nadati rastu u ovoj godini

U prosincu prošle godine Kuo je bio među prvima koji je u izvješću za TF International Securities srezao broj očekivanih isporuka iPhonea na 188 do 192 milijuna primjeraka. No, sadašnje tržišne procjene vrte se oko 160 do 180 milijuna primjeraka, što Kuo smatra preniskim pa je uvjeren kako su cijene dionica Applea i njegovih glavnih dobavljača trenutno podcijenjene.

Početkom mjeseca Apple je snizio procjene prihoda i zarade za prvo tromjesječje ove godine za do devet milijardi američkih dolara zbog toga što ljudi zamjenjuju stare iPhone novima sporije nego što se očekivalo, naročito u Kini. Ali, analitičar Ming-Chi Kuo vjeruje kako će najgore razdoblje krize za Apple uskoro biti završeno.

Oporavak bi, prema njegovom mišljenju, mogao početi već tijekom drugog ovogodišnjeg kvartala. Ipak, neznatno je snizio procjenu isporuka iPhonea za prva tri mjeseca ove godine, s38 do 42 na 36 do 38 milijuna primjeraka. Obrazložio je to smanjenom potražnjom od očekivane za novim modelima u Kini i tržištima u razvoju.

To bi se, prognozirao je Kuo, trebalo promijeniti tijekom drugog kvartala, kada bi isporuke trebale dosegnuti 34 do 37 milijuna primjeraka, nešto više od opće tržišne procjene od 30 do 35 milijuna. Takav bi rezultat značio pad od 14 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ali znatno manji nego 29 posto, koliki bi pad Apple mogao zabilježiti u prvom kvartalu.

Ako se trgovinski odnosi Kine i Sjedinjenih Država ne pogoršaju, Kuo očekuje kako će Apple tijekom druge polovice ove godine ostvariti bolje rezultate nego u prvoj, otprilike na istoj razini kao i prošle, zahvaljujući povećanoj potražnji, programima zamjene i povećanju udjela na europskim tržištima, piše Mac Rumors.