Analiziramo: Što se događa s Facebookom i koga je briga za zviždače i padove?

U Facebooku nemaju mira - od curenja podataka do padova servisa, sve to utjecalo je posljednjih mjeseci na najveću društvenu mrežu na svijetu. No koje su dugoročne posljedice toga? Tportal je pitao marketinške stručnjake Iliju Brajkovića i Josipa Miletu

Nakon što su početkom mjeseca najveća društvena mreža i njeni povezani servisi zbog pada izazvali paniku diljem svijeta, pa sve to ponovili nekoliko dana kasnije, donosimo analizu stručnjaka o tome što očekivati od Facebooka u idućim tjednima.

'Za oglašivače je pad Facebooka najvažniji aspekt jer je izravno utjecao na njihovo poslovanje, što pogotovo vrijedi za DTC brendove zato što se oslanjaju na oglašavanje putem društvenih mreža. Možda se pet sati, koliko je otprilike trajao pad, ne čini dugo, ali za oglašivače s dnevnom potrošnjom od nekoliko stotina tisuća dolara to je imalo značajan utjecaj. Za potrošače, odnosno korisnike Facebooka, možda je više zabrinjavajuće curenje podataka i informacija, za što su saznali iz nedavnog intervjua sa zviždačicom Frances Haugen. To su događaji koji stvaraju osjećaj nepovjerenja kod potrošača dok će isti ti potrošači relativno brzo zaboraviti na to da su jednu večer ostali zakinuti za bezbrižno skrolanje kroz svoje news feedove', za tportal kaže Josip Mileta, junior digital advertising manager u Degordianu. Ima li dugoročnih posljedica?

Kako kaže, iako je dio ljudi za vrijeme pada Facebooka privremeno prešao na jednu od konkurentskih platformi, misli da sam pad neće imati dugoročne posljedice u vidu smanjenja broja korisnika. Na smanjenje broja korisnika mnogo bi veći utjecaj moglo imati curenje korisničkih podataka i izjave zviždačice koja je široj javnosti otkrila odnos Facebooka prema njihovoj sigurnosti. Drugačije mišljenje ima Ilija Brajković, partner u agenciji za digitalni i internetski marketing Kontra. 'Veliko curenje podataka dogodilo se prije nekoliko godina i to je više-manje stara vijest. Realno, 99,99 posto svih korisnika Facebooka pojma nema o ovim stvarima i tehnički ih nije briga za zviždače. To prate ljudi koji se generalno brinu zbog tih tema, ali velik broj korisnika uopće ne zna za te događaje. Pad servisa dogodio se zbog njihove tehničke pogreške. Pogreške se događaju, Facebooku se ne bi smjele događati, ali se dogode. I to pokazuje koliko smo ovisni o Facebooku i povezanim servisima poput Messengera, Instagrama i WhatsAppa. Jedna pogreška sistemskog inženjera uzrokovala je to da budu nedostupni nekoliko sati i odjednom smo morali naći drugu zabavu i počeli slati SMS-ove', kaže Brajković.

On ističe da, iako se konstantno govori o padu broja korisnika Facebooka, on raste. 'Facebook nije radio nekoliko sati, ali korisnici nisu masovno rekli 'nisam koristio Facebook nekoliko sati i sad ću zatvoriti račun'', ističe stručnjak te dodaje da je Facebook pod konstantnim pritiskom i nadzorom.

'Kada imaš gotovo tri milijarde korisnika i toliko si postao sastavni dio naših života, naravno da će se gledati svaki tvoj korak. I naravno da se u tom procesu događaju pogreške. Nakon prvog velikog curenja podataka još više su počeli paziti na to. Pa ide priča o tome čine li dovoljno oko širenja govora mržnje. Pa i tu pokušaš napraviti nešto, ali naravno da nije sve savršeno niti će biti savršeno. Ili se dogodi ovakva tehnička pogreška. Facebook sigurno nije najsavršenija tvrtka na svijetu. Ali broj ljudi koji koriste neku od njihovih platformi ogroman je i generalno su učinili puno više dobroga nego lošega. Omogućili su i ubrzali komunikaciju, osigurali oglašivačima odličnu platformu za oglašavanje, trude se i dalje razvijati nove servise i usluge i na tom putu načelno ih treba podržati. Kao i Teslu i Amazon i Microsoft i Matu Rimca', zaključio je. Glavni cilj - profit Mileta pak ističe da je Facebook privatno poduzeće i naivno bi bilo očekivati da jedan od njegovih glavnih ciljeva ne bude maksimiziranje profita. No pitanje je treba li maksimiziranje profita biti iznad zaštite i brige o korisnicima.

