Američka gospodarska komora otvara Adria Summit 2024

Na prvih dvije konferencije Adria Summita sudjelovalo je oko 800 posjetitelja i 160 govornika iz 18 zemalja. Sudionici su imali priliku čuti inspirativne govore i panel rasprave vođene od strane istaknutih ličnosti poput Marka Landija, poznatog po ponovnom povezivanju Stevea Jobsa s Appleom, Maria Henjaka, izvršnog direktora Gorenjske banke, Ljiljane Ahmetović, direktorice Shoppstera, Milana Gospića, direktora Microsofta, i mnogih drugih.

Na prethodna dva summita sudjelovalo je 251 tvrtka, uključujući Gorenjsku banku, OTP banku, Procredit banku, Adikko banku, PBZ, Zagrebačku banku, Shoppster, Ananas, Microsoft, Delta Holding, Milšped, Rakuten Viber. Prošle godine konferenciju su otvorili direktori Hrvatske gospodarske komore i Privredne komore Srbije.

Ove godine, Američke privredne komore (AmCham) otvaraju nove perspektive za poslovnu suradnju preko Atlantika.

Adria Summit se pozicionirao kao ključno središte za razmjenu ideja i umrežavanje. Osim predavanja i panela, sudionici su uživali u raznim aktivnostima poput turnira u golfu, tenisu, vožnji biciklom, događajima Rivamare, istarskim delicijama, kao i gala večeri u prekrasnom Kempinski Palaceu u Portorožu, uz nastup poznate srpske operske pjevačice Marije Nešić.

Očekivanja za ovogodišnji događaj su veća, a raznovrstan program obećava inspirativne rasprave i zanimljive panele:

'Izgradnja klastera kompanija usmjerenih prema američkom tržištu': Američka privredna komora organizira raspravu koja istražuje strategije suradnje između tvrtki iz Adriatske regije i Europe koje teže ulasku na dinamično američko tržište.

'Ubrzanje inovacija: Uloga umjetne inteligencije u digitalnoj transformaciji': Ovaj panel će istražiti kako umjetna inteligencija može revolucionirati poslovanje i industrije, te kako organizacije mogu učinkovito integrirati umjetnu inteligenciju u svoje strategije digitalne transformacije.

'Od hiper do stabilnosti: Što se promijenilo u financiranju inovacija?': Ova rasprava će osvijetliti nedavne tržišne turbulencije, od inflacije i visokih kamatnih stopa do kolapsa SVB-a, otpuštanja u IT sektoru, i njihovog utjecaja na apetite investitora.