Ako tražite novi posao, imamo popis zanimljivih oglasa u IT-ju. Pogledajte što se nudi

COMBIS

Combis je regionalna ICT kompanija s više od 400 zaposlenih stručnjaka na desetak lokacija diljem Lijepe Naše. Većina njihovih zaposlenika su mrežni i sistemski inženjeri te developeri. Trenutno imate priliku postati dio tima za mrežne tehnologije u Zagrebu, a prijaviti se možete na ovom linku. Za one koji se pronalaze više u Microsoft supportima i cloud projektima imamo otvoreno mjesto u timu za Microsoftove tehnologije. Za to se možete prijaviti ovdje. Combis savjetuje, razvija, uvodi, integrira i održava cjelovita informatičko-aplikativno-komunikacijska rješenja. Već 30 godina prisutan je na hrvatskom tržištu, s visokom stopom rasta i razvoja tvrtke. Natječaji su otvoreni do kraja travnja.

HRVATSKI TELEKOM

Hrvatski Telekom je mjesto na kojem u dobroj radnoj atmosferi možete učiti i rasti služeći se naprednim uslugama i tehnologijama. Trenutno traži solution architecta. Radna uloga tog stručnjaka za kreiranje inovativnih tehnoloških rješenja i proizvoda obuhvaća rad s IT ekspertima iz DT grupe na zajedničkim internacionalnim projektima. Oglas će biti aktivan do kraja travnja.

Ako mislite da više niste junior developer i želite složenije zadatke, u Hrvatskom Telekomu sigurno ćete ih naći. Pozicija koja je namijenjena onima koji su senior Java developeri, ali i onima koji to još nisu, ali žele se izgraditi, nalazi se na linku. Hrvatski Telekom stavlja naglasak na kvalitetan onboarding i dobar omjer seniora unutar svakog tima, na taj način osiguravajući učenje i prijenos znanja u najkompleksnijem IT okruženju. Svoj životopis možete poslati do kraja travnja!