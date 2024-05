AI vas neće zamijeniti, ali hoće netko tko ga koristi. Ovako to preduhitrite

Dok 79 posto rukovoditelja vjeruje da bi njihova tvrtka trebala usvojiti umjetnu inteligenciju kako bi ostala konkurentna, pritisak da se generiraju trenutni povrati ulaganja usporio je tranziciju umjetne inteligencije, prema Microsoftovoj studiji. Kao rezultat toga, zaposlenici diljem svijeta preuzimaju stvari u svoje ruke, učeći sami koristiti AI alate.

Usavršavanje kod kuće može dovesti do konkurentske prednosti, no također predstavlja nekoliko problema. Stručnjaci kažu da je jedan od najvećih problema s učenjem alata AI-ja kod kuće to što mnogi ljudi ne znaju kako to učiniti sigurno i učinkovito.

Postoji mnogo 'besplatnih' AI resursa na mreži kao što su ChatGPT i drugi alati koji koriste velike jezične modele (LLM), ali stručnjaci kažu da oni zapravo nisu besplatni. LLM su algoritmi koji mogu identificirati, sažeti, prevesti, prognozirati i proizvesti informacije korištenjem ogromnih skupova podataka.

'Ne postoji ništa besplatno na ovom svijetu. Vaši podaci su roba kojom trgujete', rekao je Liew. 'Ne biste trebali koristiti podatke svoje tvrtke ili bilo koje osobne podatke kada se služite besplatnim online alatima za umjetnu inteligenciju', ustvrdio je. To, naime, može dovesti u opasnost osjetljive osobne ili podatke tvrtke. Dio usavršavanja AI alata je učenje kako to učiniti sigurno i učinkovito.

Prema Liewu, glavna vještina koju danas treba naučiti je učinkovita komunikacija s postojećim LLM-ovima koje pokreće umjetna inteligencija. Open AI-jev ChatGPT, Microsoftov Copilot i Googleov Gemini stoga zapošljavaju doktore prava. 'Ljudi pogrešno koriste ChatGPT jer izgleda točno kao pretraživanje Googlea', rekao je Liew za CNBC Make It. Kad radite s LLM-om, ključno je biti konkretan u svojim uputama.

'Morate dati umjetnoj inteligenciji puno konteksta - tretirajte AI kao vrlo marljivog pripravnika koji će povremeno pogriješiti. Ako tražite od pripravnika da učini nešto, nećete objasniti to u jednoj rečenici. Pripravnik bi u tom slučaju vjerojatno bio zbunjen', navodi Liew.

Prema njemu, najbolji način za usavršavanje alata umjetne inteligencije kod kuće je da ih - koristite. Kroz praksu možete naučiti kako LLM-u dati više detaljnijih upita koji će vam pomoći u generiranju željenog ishoda. Iako se alati umjetne inteligencije još uvijek mogu činiti stranima, do sljedeće godine 'to će biti kao da znate kako koristiti provjeru pravopisa u Microsoftovu Wordu', rekao je Liew.