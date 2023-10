AI je koristan alat, ali empatija će uvijek ostati isključivo ljudska vještina

Kako kvalitetno povezati AI i marketing i doći do najboljih rezultata? Na Brandstormingu u organizaciji Hrvatskoga Telekoma i Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) odgovor na ovo pitanje u svom predavanju Marketing Metamorphosis – How AI is Shaping the Future ponudila je osnivačica AI Marketing Academyja te autorica knjige AI in Marketing Charida Dorder.