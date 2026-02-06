Zubac nakon šokantnog tradea: 'Jedan od najtežih trenutaka u mom životu'

U ovoj šokantnoj i neočekivanoj razmjeni Pacersi šalju Bennedicta Mathurina, Isaiaha Jacksona, dva izbora prve runde i jedan izbor druge runde, dok u suprotnom smjeru idu Ivica Zubac (28) i Kobe Brown.

U sklopu dogovora Clippersi dobivaju izbor prve runde drafta 2026. godine te nezaštićeni izbor prve runde Pacersa 2029.

'Ovo je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Točno prije sedam godina ova mi je momčad dala priliku i nikad nisam mogao zamisliti da će se sve ovako razviti. Omogućili su mi da rastem kao igrač i kao čovjek. Samo želim reći hvala.

Posebno navijačima. Od trenutka kada sam obukao ovaj dres, pokazivali ste mi ljubav i podršku, i u dobrim i u lošim večerima, nikada mi niste okrenuli leđa. To mi je značilo sve i bio je razlog zbog kojeg sam s tolikim ponosom predstavljao ovaj dres.

Ljudima iza kulisa - medicinskom osoblju, kondicijskim trenerima, ekonomima, osiguranju, kuharima, trenerima… hvala vam što ste se brinuli o meni od prvog dana. Puno toga što radite prođe nezapaženo, ali ja sam uvijek cijenio sve što ste činili kako bih mogao igrati i biti najbolja verzija sebe.

Stekao sam mnogo braće i prijatelja za cijeli život. Volio sam biti dio obitelji Clippersa. Steve i ljudi iz uprave, hvala vam što ste mi vjerovali i davali mi priliku iz godine u godinu. Odlazim s ničim osim ljubavi, zahvalnosti i poštovanja prema ovoj organizaciji i svima vama. Od vrha do dna. Nikada neću zaboraviti ovih sedam godina i ljubav koju sam ovdje dobio. Uvijek ljubav', napisao je Zubac na Instagramu.

Ivica Zubac je u NBA ligi od 2016. godine te je prvo igrao do 2019. za Los Angeles Lakerse koji su ga izabrali na draftu. Od 2019. je prešao u gradskog rivala Clipperse gdje je prošle sezone odigrao najbolju sezonu u karijeri koja je bila začinjena sa 16.8 koševa po utakmici uz 12.6 skokova i 1.1 blokadu.