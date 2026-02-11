Ivica Zubac i dalje bez nastupa za novi klub; Wembanyama briljirao protiv Lakersa

Lani su Knicksi i Pacersi odigrali fenomenalni finale Istočne konferencije u doigravanju s nizom dramatičnih preokreta u završnici, prvenstveno u režiji Pacersa, a gosti iz Indiane su u utorak podsjetili na te susrete iako su ove sezone zbog niza ozljeda izvan konkurencije za najviše domete.

Pacersi su bili nadomak pobjede i bez produžetka, vodili su sa 124:122 kada je nakon promašaja trice Landryja Shameta procijenjeno kako je Aaron Nesmith prekršajem zaustavio Karl-Anthonyja Townsa pod obručem prije no što je isteklo vrijeme. Towns je pogodio oba slobodna bacanja i odveo dvoboj u produžetak. Kada su Pacersi 24 sekunde prije kraja produžetka poveli sa 135:126 izgledalo je kako će završnica biti formalnost, ali Knicksi su dobili loptu kod rezultata 137:134 s nekoliko sekundi na semaforu. Sekundu prije kraja Nesmith je zaustavio prekršajem Shameta, ali ovaj je promašio oba slobodna bacanja, drugo namjerno kako bi Knicksi pokušali doći do lopte skokom u napadu, no bez uspjeha.

Pascal Siakam je predvodio Pacerse sa 30 koševa, Andrew Nembhard je dodao 24 uz 10 asistencija, dok Knicksima nije bilo dovoljno 40 ubačaja Jalena Brunsona, 22 poena i 14 skokova Townsa te 'triple-double' od 15 pogodaka te po 11 skokova i asistencija Josha Harta.

S omjerom pobjeda i poraza 34-20 New York je treći na Istoku, dok je Indiana sa 14-40 i dalje zadnja u svojoj konferenciji.

Derbi večeri se trebao igrati u Los Angelesu gdje su Lakersi ugostili San Antonio Spurse, ali kako u domaćem sastavu nije bilo Luke Dončića, LeBrona Jamesa, Austina Reavesa i DeAndrea Aytona pobjednik je praktički bio poznat i prije početka. Spursi su ulogu favorita opravdali na impresivan način i slavili sa 136:108, a već nakon prvog poluvremena imali su velikih 84:55. Fenomenalan je u te prve 24 minute bio Victor Wembanyama, on 37 od svojih ukupno 40 koševa zabio upravo u prvom poluvremenu, 25 u prvoj četvrtini, a dodao je i 12 skokova. Luke Kennard i Drew Timme su sa po 14 poena bili najefikasniji kod Lakersa.

Spursi su drugi na Zapadu sa 37-16, dok su Lakersi pet sa 32-21.

U preostale dvije utakmice večeri pobjede su upisali domaćini, Houston Rocketsi su sa 102:95 bili bolji od Los Angeles Clippersa, dok su Phoenix Sunsi sa 120:111 nadigrali Dallas Maverickse. Kevin Durant je zabio 26 za Rocketse, Kawhi Leonard je sa 24 ubačaja bio prvo ime Clippersa u Houstonu, dok je Sunse do pobjede vodio Dillon Brooks sa 23 koša, a Naji Marshall je sa 31 pogotkom bio najefikasniji kod Mavsa.