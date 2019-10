Zlatko Dalić upozorio što bi mogao biti najveći problem te uputio apel navijačima

Uoči treninga na poljudskom travnjaku pred novinare je stigao i hrvatski izbornik Zlatko Dalić te najavio dvoboj Hrvatske i Mađarske (četvrtak, 20.45 sati) u sklopu kvalifikacija za odlazak na Euro 2020.

'Bitno je da igramo pameću, a ne srcem. Nama pobjeda 1:0 nosi tri boda. Ne smijemo srljati i ući u nervozu. U Slovačkoj je to bilo sjajno. Bez obzira na početne promašaje nastavili smo igrati smireno, no u Azerbajdžanu to nije bilo dobro. Ako uđemo u nervozu, onda imamo kontra efekt. Tražit ću od igrača strpljivu i smirenu igru,' najavio je Dalić, ali i dodao:

'To očekujem i od naše publike. Kod nas se sve odmah želi sve riješiti u prvih deset minuta.'

Dalić već uobičajeno nije želio otkriti sastav.

'Ne želim govoriti o dilemama oko sastava, ali što god odlučio nećemo pogriješiti.'