Zlatko Dalić otkrio što se sve u njegovom životu promijenilo u posljednje dvije godine: Izgubio sam svoju privatnost, svoj mir...

Na drugu obljetnicu finala Svjetskog prvenstva u Rusiji izbornik Zlatko Dalić prisjetio se tih dana ponosa i slave

'Evo, prošle su dvije godine, ali emocije i sjećanja su jako velika, bar što se tiče mene osobno, te emocije neće nikad proći. Svi skupa se rado sjetimo trenutaka veselja, uspjeha i zajedništva koje je napravila hrvatska nogometna reprezentacija. Mi smo 15. i 16. srpnja 2018. godine poslali sjajnu sliku u svijet o našoj državi i našem narodu i to je ono što ćemo uvijek se toga rado sjećati, to je ono što je povijest', započeo je hrvatski izbornik Zlatko Dalić razgovor za Dnevnik Nove TV i nastavio:

Dan nakon finala dogodio se i onaj nestvarni doček. Je li to bio trenutak kad ste svi shvatili što ste napravili?

'Pa nakon finala smo bili razočarani i to nas je držalo, ali samo do povratka u Hrvatsku. Kad smo shvatili što nas čeka, taj žal je prestao i mi smo postali svjesni da smo napravili veliku stvar. Ono što smo mi doživjeli, to je bilo kao da smo svjetski prvaci', prisjetio se hrvatski izbornik u razgovoru za Dnevnik Nove TV i za kraj poručio:

'Puno puta sam rekao kako je Hrvatska živjela nešto najljepše, bili smo najbolja i najbogatija država na svijetu. Ono što je ostalo, ostale su te emocije i to sjećanje i sigurno da se većina hrvatskog naroda toga sjeća i pamti gdje su bili tog dana. Daj Bože da se to ponovi u nekoj bliskoj budućnosti, međutim nisam baš siguran da bi to bilo kao prije dvije godine jer to je bilo spontano, samo od sebe, veličanstveno, nešto što ostaje zauvijek.'