Životna drama mladog hrvatskog NBA košarkaša: Bio sam prikovan za krevet, doslovno sam opet učio hodati

Ante Žižić (23) početkom je godine doživio neočekivanu i izuzetno tešku ozljedu koja mu je mogla ugroziti karijeru. Mladi, 208 centimetara visoki centar hrvatske košarkaške reprezentacije i NBA momčadi Cleveland Cavaliersa, sada se nakon dva mjeseca pauze napokon vratio na parket

'To je nešto najljepše što mi se dogodilo u košarci, da sam eto došao u taj Cleveland - koji je te godine imao i LeBrona i Wadea, Kevina Lovea, Thomasa, Derricka Rosea.... svi ti igrači uz koje sam gledajući NBA odrastao bili su sa mnom u ekipi. Za mene je to bilo sjajno, ja sam uživao, gledao… Bio sam prezadovoljan i preponosan što mogu biti okružen tim igračima, svaki dan upijati nešto od njih. Normalno, bila je veteranska ekipa, ja sam tada imao 20 godina. Tu je teško doći do prostora. Ali, kad znaš da si s LeBronom, uživaš u tom trenutku. Došla je ta nagrada, NBA finale, do kojeg nije došlo puno igrača velike kvalitete. To doživjeti je nešto spektakularno i to mi je jedan od, zapravo najljepši trenutak u košarkaškoj karijeri. Osvajanje Istoka i igranje u finalu.'

'Trenutno je teško govoriti o tome jer sam u ekipi u kojoj su stvarno dva jako dobra centra, Tristan Thompson i Andre Drummond koji eto imaju prednost ispred mene. Tu se teško izboriti za neku minutažu, tako da dobivam neke 'komadiće' kad je netko od njih 'out'. No, vidjet ćemo, ja sam spreman kad god dobijem priliku. Iako nemamo neki dobar omjer, ekipa nema namjeru stati s biranjem tih igrača u postavu, tako da moram stati u red i čekati svoju šansu', kaže Žižić koji se prisjetio 2018. godine kada su Cavsi igrali finale predvođeni LeBronom Jamesom, Kevinom Loveom...:

'Nisam mogao ni hodati, izgubio sam ravnotežu. Jednostavno, bio sam prikovan za krevet tri, četiri tjedna i doslovno sam morao ponovno učiti hodati . Hvala Bogu, to je sad iza mene i to je prošlost.'

A kakav je dojam na Žižića ostavio LeBron James?

'To je jedan veliki profesionalac. Jednostavno, kad si s njim, možeš dosta naučiti. Dovoljno ga je gledati. Sjajna je osoba i van parketa. Suigrače gleda kao svoju braću. Ovo što se piše da je ovakav ili onakav, ja taj osjećaj nikad nisam imao. S njim sam ostao pozitivno šokiran, koliko je dobar čovjek - i on i Wade. Nisam očekivao, kad čujem priče o tim zvijezdama kako se ponašaju i sve to. On nije ostavio takav dojam na mene, njegove kritike bile su upućene samo kako bih bio bolji, kaže Žižić koji se osvrnuo i na hrvatsku reprezentaciju. Čekaju nas kvalifikacije za Olimpijske igre, hoćete li se odazvati pozivu za reprezentaciju?

'Sigurno da hoću. Nema razloga da ne. Živ sam, zdrav sam, ne vidim razloga zašto bih otkazao reprezentaciji', kaže Žižić i zaključuje:

'Što se tiče samog turnira, prvoplasirani samo ide dalje i to nije lagano. Ako se dogodi jedan kiks, možeš izvisiti. Smatram da imamo odličnu ekipu, prednost domaćeg terena i siguran sam da ćemo u Splitu imati veliku podršku naših navijača. Ako nam se neke stvari poklope, to je to. Po meni, mi smo najkvalitetnija reprezentacija od ovih, samo to još moramo dokazati timski.'