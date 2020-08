Zdravko Mamić o Hrvatima, Srbima te žalu za raspadom Jugoslavije; na osebujan način dotakao se i mogućeg angažmana u Zvezdi ili Partizanu

Bjegunac od hrvatskoga pravosuđa i savjetnik u zagrebačkome Dinamu Zdravko Mamić u razgovoru za Sportklub koji će biti objavljen u četvrtak navečer, nije krio razočarenje što je umrla bivša zajednička država Jugoslavija u kojoj se on, kako je kazao, nesmetano izjašnjavao kao Hrvat kao što to čini i u neovisnoj Hrvatskoj

'Pogledajte vi što smo mi napravili od jedne od najljepših zemalja svijeta kao što je bila Jugoslavija, pa iskasapili smo je. Nas u Europskoj uniji nitko i ništa ne pita, a u Jugoslaviji nas se ipak ozbiljno pitalo. Bio sam Hrvat u Jugoslaviji i danas sam Hrvat u Hrvatskoj. Kome to smeta? Pa ja da počnem vikati u Zagrebu na Trgu bana Jelačića da sam Hrvatina, oni bi me uhitili. A da dođem u Beograd i zapjevam 'Marjane, Marjane', što sam sto puta napravio, cijele Terazije se dižu i plješću', rekao je Mamić za Sportklub.

Mamić se u razgovoru čije dijelove u utorak prenose bosanskohercegovački mediji neoprestano hvalio kako je i prije rata ulazio u najpoznatije beogradske klubove i kavane.

'To je ono što ja volim, za što živim. I nije me briga za one koji falsificiraju, izvrću. Ne dam da mi uzmu moje uspomene, moju mladost, moje prijatelje i moje životne postulate', dodao je.