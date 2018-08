Zbog ovog poteza, Tišma i Hrvatska zaslužili su naklon do poda

Hrvatska U-16 reprezentacija novi je ruopski prvak, nakon što je u finalu u Novom Sadu pobijedila Španjolsku 71:70

Nakon poraza u prvom kolu od Turske, Hrvatska je nanizala šest uzastopnih pobjeda, zaključujući finalnu, protiv Španjolske 71:70.

Imali su igrači Milana Karakaša vodstvo do 32. minute, ali tada su malo posustali. Španjolci su čak stiigli i do 'plus 6', no u samoj završnici opet su se naši razigrali, prije svih Roko Prkačin, i stigli do posve zaslužene pobjede.

A dok je Prkačin 'odmarao', sjajnu je partiju odigrao i Boris Tišma, koji je bio i najefikasniji igrač finala, s 24 koša.

No, osim po broju koševa, dugo će se pamtiti i scena nakon utakmice. Dok su hrvatski košarkaši slavili, on je došao do klupskog suigrača, Usmana Garube, i pokušao ga utješiti.