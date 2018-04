Zbog ove prekrasne direktorice, nogomet u Engleskoj dobiva drugu dimenziju

Iako smo navikli da u nogometu, posebno onom na najvišem nivou, na najodgovornijim funkcijama gledamo muškarce, u engleskom Mansfield Townu imaju drugačiju politiku. Prva osoba kluba je prekrasna direktorica Carolyn Radford

Mansfield Town klub je koji se natječe u League Two i trenutno se nalazi na osmom mjestu tablice, s mogučnošću da izbori kvalifikacije te se sljedeće godine pomakne u viši rang natjecanja, odnosno u League One. A s obzriom na status nogometa u Engleskoj - to je za mnoge tek utopija.

No, ono po čemu se ovaj klub razlikuje od ostalih jest činjenica da funkciju direktorice obnaša Carolyn Radford, prekrasna dama koja nema predrasuda.