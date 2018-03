Zaigrajte i Vi svoju Utakmica života!

Novi hrvatski sportski projekt Utakmica života počinje. Iduća tri mjeseca svi ćemo s velikim nestrpljenjem i pažnjom pratiti svaki korak 30 nogometaša koji će osvojiti naša srca, a jedan će dobiti priliku i za stipendijski ugovor s GNK Dinamo

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić zajedno s partnerom i autorom projekta Ivanom Rukavinom pokrenuo je jedinstven televizijski sportski serijal koji će zasigurno vrlo brzo postati hit u svijetu. Nogomet je najomiljeniji sport u Hrvatskoj, ali brojni talenti nikad ne dobiju priliku baviti se njime profesionalno. Upravo to će promijeniti Utakmica života. Ovaj će projekt pobjedniku, ali i finalistima zauvijek promijeniti život.

Projekt su u Zagrebu, u kojem će biti stacioniran kamp od 15. svibnja, uz Ivana i Danijela, predstavili i voditelj stručnog stožera Igor Štimac, televizijski producent Dubravko Merlić, kineziolog Mario Kožul, liječnik dr.med. Tomislav Madžar, predstavnik GNK Dinamo Alen Lesički te pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade Grada Zagreba Milan Pavelić. Voditeljica ovog sportskog serijala je atraktivna novinarka Fani Stipković koja će se iz Madrida vratiti u Hrvatsku posebno radi ovog projekta.

'Iznimno sam ponosan što smo predstavili javnosti Utakmicu života. Zahvalan sam svima koji su prepoznali projekt, a naročito svom prijatelju Danijelu Pranjiću. Ideju za projekt dobio sam prije devet godina zato što postoji velik broj talentiranih igrača koji zapne negdje na razvojnom putu i ne ostvare najveći san, a to je igranje na vrhunskoj razini. Hrvatska je puna talenata i ovaj projekt pomoći će im to i pokazati. Pozivam sve talentirane dečke od 18. do 25. godine da se prijave i zaigraju svoju Utakmicu života', izjavio je autor projekta Ivan Rukavina.

Sudionici ovog inovativnog projekta birat će se u četiri hrvatska grada; u Orahovici 1. i 2. svibnja, Šibeniku 4. i 5. svibnja, Kostreni 7. i 8. svibnja te u Zagrebu 10. i 11. svibnja. U svakom gradu stručni stožer predvođen Igorom Štimcem i Mariom Kožulom odabrat će 11 najboljih. Oni će mjesec dana boraviti i trenirati u nogometnom kampu u Zagrebu.

Nakon selekcijskih utakmica i mjesec dana napornih priprema ostat će 11 odabranih koji će 12. lipnja zaigrati Utakmicu života protiv all star ekipe na Maksimiru. Najbolji pojedinac po odabiru žirija i publike dobit će ono o čemu mnogi samo sanjaju - jednogodišnji stipendijski ugovor s GNK Dinamo. Čitav projekt javnost će moći pratiti kao televizijsku emisiju, koja će se u dnevnom formatu emitirati na Hrvatskoj nogometnoj televiziji od 14. svibnja.

'Utakmica života zaintrigirat će mnoge, na pravi nogometni način. Jedan projekt pun optimizma u kojem će mnogi imati priliku pokazati sebe, a smatraju da nisu dobili pravu šansu. Ovo je prilika da sami pokažu pred TV kamerama i dobrim stručnim stožerom da se iskažu i zasluže svoju priliku!', izjavio je trener i voditelj stručnog stožera Igor Štimac.

Projekt je podržao i bivši nogometaši te članovi stručnog stožera Nikola Pokrivač i Ivan Bošnjak, televizijski voditelji Mila Horvat i Ivica Blažičko.

'Iznimno mi je drago da je projekt ugledao svjetlo dana, ali sada kreće pravi rad. Sada moramo odraditi timski. Kreću selekcije u gradovima, njih 30 koji idu u kamp. Radit će s vrhunskim stručnjacima, a jedan od njih dobit će stipendijski ugovor. Naravno, nadamo se da će i ostali sudionici pokazati što znaju i na taj način razviti karijeru!'- izjavio je nogometaš i partner projekta Danijel Pranjić.

Uz treniranje u vrhunskim uvjetima, kandidati će imati prilike raditi s liječnicima, psiholozima iz Mentalnog treninga, nutricionistima i drugim stručnjacima, a savjetom će ih voditi bivši nogometaši i članovi žirija Nikola Pokrivač, Dario Krešić i Ivan Bošnjak te trener Hrvoje Braović ali i mnogi drugi igrači i treneri koji će gostovati u Utakmici života. Utakmica života sigurno će osvojiti sve ljubitelje nogometa i sporta, a suradnja stručnjaka i ponajboljih hrvatskih nogometaša jamči da nas očekuje prava nogometna bajka.

Prijavite se i vi putem službene web stranice: www.utakmicazivota.hr