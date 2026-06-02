uvjerljiva pobjeda

Pogledajte kako je Zadar demolirao Cibonu i slavio s čak 35 koševa razlike

I.Ž./Hina

02.06.2026 u 22:16

Zadar - Cibona
Zadar - Cibona Izvor: Cropix / Autor: Zvonko Pavic / Cropix
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Košarkaši Zadra su u finalnoj seriji domaćeg prvenstva izjednačili protiv Cibone na 1-1 nakon što su u utorak, pred svojim navijačima, pobijedili zagrebački sastav s uvjerljivih 92:57 (22:12, 20:14, 21:14, 29:17)

Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru iznenađujuće pobijedila 74:72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.

vezane vijesti

Zadrani su vrlo dobro otvorili drugi dvoboj te su na polovici prve četvrtine vodili 13:5. Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 koševa.

Na samom kraju prve dionice Zadar je došao do dvoznamenkaste prednosti, bilo je 22:12, dok je nekoliko trenutaka prije odlaska na odmor domaćin poveo s čak 40:22.

Tim je rezultatom slomljena Cibona koja nije imala snage u nastavku dvoboja napraviti bilo što konkretnije. Zadar je rutinski privodio utakmicu kraju, s tim da je konstantno povećavao prednost koja se na kraju zaustavila na čak +35, konačnih 92:57.

Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
  • Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
  • Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
  • Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
  • Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
  • Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026.
    +19
Zadar - Cibona, košarka, finale, 2. utakmica, 2.6.2026. Izvor: Cropix / Autor: Zvonko Pavic

Kompletno gledano Zadar je dominirao od prve do posljednje minute, a Cibona se napadački strašno mučila te u uvodne tri četvrtine niti jednom nije otišla preko 14 koševa unutar deset minuta.

Zadar - Cibona 92:57, sažetak, 2.6.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Prvi strijelac Zadrana bio je Vladimir Mihailović s 18 koševa, a tome je dodao šest skokova. Lovro Mazalin i Adam Mekić su ubacili po 12, a Boris Tišma i Marko Ramljak po 10 koševa. Tome je Tišma dodao tri asistencije i četiri skoka.

Kod Cibone je jedini dvoznamenkasti bio Jan Palokaj, ubacio je 10 koševa. Žan Mark Šiško je dao sedam koševa uz šest skokova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PORAZ HRVATSKE

PORAZ HRVATSKE

Dalić nakon poraza nahvalio jednog igrača i izdvojio kiks drugog
ŠOKIRANI SU

ŠOKIRANI SU

Belgijci u nevjerici zbog onoga što ih je dočekalo na Rujevici
reakcije iz srbije

reakcije iz srbije

Srbi se naslađuju nakon poraza Vatrenih: 'Brutalan udarac! Loše vijesti za Hrvate pred Mundijal'

najpopularnije

Još vijesti