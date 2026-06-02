Pogledajte kako je Zadar demolirao Cibonu i slavio s čak 35 koševa razlike

Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru iznenađujuće pobijedila 74:72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.

Zadrani su vrlo dobro otvorili drugi dvoboj te su na polovici prve četvrtine vodili 13:5. Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 koševa.

Na samom kraju prve dionice Zadar je došao do dvoznamenkaste prednosti, bilo je 22:12, dok je nekoliko trenutaka prije odlaska na odmor domaćin poveo s čak 40:22.

Tim je rezultatom slomljena Cibona koja nije imala snage u nastavku dvoboja napraviti bilo što konkretnije. Zadar je rutinski privodio utakmicu kraju, s tim da je konstantno povećavao prednost koja se na kraju zaustavila na čak +35, konačnih 92:57.