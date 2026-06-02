Pogledajte kako je Zadar demolirao Cibonu i slavio s čak 35 koševa razlike

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Košarkaši Zadra su u finalnoj seriji domaćeg prvenstva izjednačili protiv Cibone na 1-1 nakon što su u utorak, pred svojim navijačima, pobijedili zagrebački sastav s uvjerljivih 92:57 (22:12, 20:14, 21:14, 29:17)
Cibona je u prvom susretu okrenula prednost domaćeg parketa na svoju stranu nakon što je u Zadru iznenađujuće pobijedila 74:72. Prvak će postati momčad koja prva ostvari tri pobjede, a treća se utakmica igra u Zagrebu u petak.
Zadrani su vrlo dobro otvorili drugi dvoboj te su na polovici prve četvrtine vodili 13:5. Pogotovo je obrambeno Zadar dobro ušao u susret i gosti su iz Zagreba nakon uvodnih deset minuta bili na samo 12 koševa.
Na samom kraju prve dionice Zadar je došao do dvoznamenkaste prednosti, bilo je 22:12, dok je nekoliko trenutaka prije odlaska na odmor domaćin poveo s čak 40:22.
Tim je rezultatom slomljena Cibona koja nije imala snage u nastavku dvoboja napraviti bilo što konkretnije. Zadar je rutinski privodio utakmicu kraju, s tim da je konstantno povećavao prednost koja se na kraju zaustavila na čak +35, konačnih 92:57.
Kompletno gledano Zadar je dominirao od prve do posljednje minute, a Cibona se napadački strašno mučila te u uvodne tri četvrtine niti jednom nije otišla preko 14 koševa unutar deset minuta.
Prvi strijelac Zadrana bio je Vladimir Mihailović s 18 koševa, a tome je dodao šest skokova. Lovro Mazalin i Adam Mekić su ubacili po 12, a Boris Tišma i Marko Ramljak po 10 koševa. Tome je Tišma dodao tri asistencije i četiri skoka.
Kod Cibone je jedini dvoznamenkasti bio Jan Palokaj, ubacio je 10 koševa. Žan Mark Šiško je dao sedam koševa uz šest skokova.