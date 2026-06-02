Petar Sučić rekao brutalnu istinu: 'Nismo zaslužili pobijediti'

Započeo je Petar Sučić u prvih 11 Hrvatske večeras protiv Belgije na Rujevici te na terenu bio do 71. minute kad je umjesto njega ušao Andrej Kramarić .

No, nakon susreta Sučić baš i nije imao previše razloga za zadovoljstvo, poraz od Belgije teško mu je pao.

'Mislim da nismo zaslužili pobijediti danas', kazao je Sučić odmah na početku pa nastavio:

'Svakako, ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je jako kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca, što su i pokazali. Na kraju nismo zadovoljni rezultatom, ali bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih koje moramo popraviti. Bolje da utakmice gubimo sada nego na Svjetskom prvenstvu.'