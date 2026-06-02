Petar Sučić rekao brutalnu istinu: 'Nismo zaslužili pobijediti'

žalosno, ali istinito

Petar Sučić rekao brutalnu istinu: 'Nismo zaslužili pobijediti'

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 02.06.2026 21:26
  • Objavljeno 02.06.2026 u 21:22
Petar Sučić Hrvatska
Petar Sučić Hrvatska Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX
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Belgija je u pripremnoj utakmici uoči SP-a na Rujevici pobijedila Hrvatsku 2:0. Susret je komentirao veznjak Vatrenih Petar Sučić

Započeo je Petar Sučić u prvih 11 Hrvatske večeras protiv Belgije na Rujevici te na terenu bio do 71. minute kad je umjesto njega ušao Andrej Kramarić.

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No, nakon susreta Sučić baš i nije imao previše razloga za zadovoljstvo, poraz od Belgije teško mu je pao.

'Mislim da nismo zaslužili pobijediti danas', kazao je Sučić odmah na početku pa nastavio:

'Svakako, ovo je dobra uvertira za dalje, što i kako. Belgija je jako kvalitetan protivnik s puno kvalitetnih pojedinaca, što su i pokazali. Na kraju nismo zadovoljni rezultatom, ali bilo je dosta dobrih stvari, ali i onih koje moramo popraviti. Bolje da utakmice gubimo sada nego na Svjetskom prvenstvu.'

Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
  • Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026.
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Hrvatska - Belgija, prijateljska utakmica, 2.6.2026. Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Imali su Vatreni svojih prilika, ali lopta nije htjela u gol...

'Bilo je i dobrih stvari, ali i onih na kojima moramo raditi. Igramo u novoj formaciji i ovo je bila dobra utakmica da analiziramo što i kako bolje. Kako u defenzivnoj, tako i u ofenzivnoj fazi. Bila je izjednačena utakmica koju su detalji prelomili na njihovu stranu. Mi smo imali šanse da se vratimo u susret, pogodili smo i prečku, Courtois je obranio Luki udarac, više se ni ne sjećam', pričao je Sučić pa zaključio:

'Na kraju krajeva, prijateljska utakmica je u pitanju. Važno je da se nitko nije ozlijedio. Naravno da nismo sretni zbog rezultata, nije lijepo izgubiti, ali bolje sada nego na SP-u.'

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