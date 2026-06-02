Proslavljeni Kevin De Bruyne nakon pobjede stišava euforiju: 'Još uvijek moramo napredovati'

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Belgija je na Rujevici u pripremnoj utakmici uoči SP-a pobijedila Hrvatsku 2:0. Susret je komentirao Kevin De Bruyne, jedna od najvećih zvijezda belgijske reprezentacije
'Mislim da je bila izjednačena utakmica. Isprobali smo nekoliko stvari, možda ne nužno za primjenu tijekom cijelog Svjetskog prvenstva', kazao je nakon utakmice Kevin De Bruyne za belgijske medije pa nastavio:
'Kao momčad bili smo prilično kompaktni i nismo puno toga dopustili protivniku. Još uvijek moramo pronaći pravi ritam u nekim segmentima i možemo igrati bolje. Hrvatska je dobra reprezentacija. Treniramo zajedno tek nekoliko dana, tako da svakako možemo biti zadovoljni.'
Pobjeda je važna, ali iskusni De Bruyne stišava euforiju...
'Čini se da svi napreduju prema dobroj razini forme. Za sada ostajemo mirni; još uvijek moramo napredovati tijekom sljedeća dva tjedna. Dobro smo krenuli, nastavimo tako', kazao je veznjak Napolija pa se osvrnuo na to da je za 2:0 zabio Romelu Lukaku koji se tek vraća nakon ozljede i duge pauze:
'Za Romelua je sada najvažnije skupljati minute i moći igrati. On ima svoje kvalitete; jedna prilika pred golom mu je dovoljna. Uvijek može zabiti. Nadam se da ćemo ga dodatno podići na još višu razinu forme, a i sam je toga svjestan.'
Kako De Bruyne vidi belgijske izglede na Svjetskom prvenstvu?
'Što se mene tiče, prilično sam opušten. Nadam se da ćemo jednostavno odigrati dobro Svjetsko prvenstvo. Krenuli smo oštro, a današnja utakmica to je samo potvrdila. Još uvijek moramo rasti zajedno kao momčad. Ovo je dobar početak, ali ostanimo mirni. Mnogo se toga još može promijeniti. Bit će i trenutaka tijekom turnira kada će stvari postati teže. Ova momčad svakako želi pristupiti svemu na pozitivan način', zaključio je Kevin De Bruyne.