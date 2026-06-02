Proslavljeni Kevin De Bruyne nakon pobjede stišava euforiju: 'Još uvijek moramo napredovati'

'Mislim da je bila izjednačena utakmica. Isprobali smo nekoliko stvari, možda ne nužno za primjenu tijekom cijelog Svjetskog prvenstva', kazao je nakon utakmice Kevin De Bruyne za belgijske medije pa nastavio:

'Kao momčad bili smo prilično kompaktni i nismo puno toga dopustili protivniku. Još uvijek moramo pronaći pravi ritam u nekim segmentima i možemo igrati bolje. Hrvatska je dobra reprezentacija. Treniramo zajedno tek nekoliko dana, tako da svakako možemo biti zadovoljni.'

Pobjeda je važna, ali iskusni De Bruyne stišava euforiju...

'Čini se da svi napreduju prema dobroj razini forme. Za sada ostajemo mirni; još uvijek moramo napredovati tijekom sljedeća dva tjedna. Dobro smo krenuli, nastavimo tako', kazao je veznjak Napolija pa se osvrnuo na to da je za 2:0 zabio Romelu Lukaku koji se tek vraća nakon ozljede i duge pauze: