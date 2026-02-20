ČEKA IH SPLIT

Zadar bez problema svladao Šibenku za finale Kupa Krešimira Ćosića

N.M. / Hina

20.02.2026 u 22:06

KK Zadar
KK Zadar Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
U finalu ovosezonskog Kupa Krešimira Ćosića igrat će košarkaši Splita i Zadra, nakon što je u prvom polufinalu branitelj naslova Split u KC "Dražen Petrović" svladao domaćina završnog turnira Cibonu sa 94-73 (32-23, 25-22, 23-22, 14-6), u drugom je polufinalu Zadar nadigrao Šibenku sa 99-63 (31-20, 22-22, 25-19, 21-2)

Dvoboj Zadra i Šibenke nalikovao je na igru mačke s mišem. Zadar je vrlo rano ostvario veliku prednost, u 16. minuti imao velikih 50-28, samo da bi se onda Zadrani malo opustili što su Šibenčani iskoristili za približavanje.

U 28. minuti bilo je samo 70-61, a tada se Zadar opet uozbiljio i serijom 15-0 pobjegao na 85-61 u 34. minuti. U zadnjoj četvrtini Šibenka je postigla samo dva poena. Krševan Klarica je sa 22 koša predvodio Zadar, dok je Vincent Golson ubacio 18 za Šibenku

Šibenka - Zadar (Polufinale Kupa Krešimira Ćosića, 63:99) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

