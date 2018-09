Za sve je 'kriva' majka; otkriven nevjerojatan detalj iz života Kyliana Mbappea

Kylian Mbappe (19) jedna je od najvećih zvijezda nogometa, trenutačno nosi dres PSG-a, a malo je nedostajalo da kao klinac završi u Chelseaju. Mogući transfer spriječila je majka...

Karijera francuskog napadača je kratka, ali impresivna. Već je osvojio dva prvenstva s dva različita kluba (Monaco, PSG), a ovoga ljeta s reprezentacijom je došao do svjetske titule te je na Mundijalu u Rusiji proglašen najboljim mladim igračem.

Pariški klub vezao ga je do ljeta 2022., a Monacu ga je platio ukupno 180 milijuna eura. No kako Mbappe igra, taj novac se brzo isplaćuje, jer nitko ne sumnja da će u budućnosti ovaj 19-godišnjak biti dobitnik Zlatne lopte za najboljeg svjetskog nogometaša. I to ne samo jedne!