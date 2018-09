Vrtjele se milijarde eura, padali rekordi, a u suludom trošenju brda novca sudjelovali i Hrvati

U Europi je praktički završen kompletan ljetni prijelazni rok, a kao što se predviđalo, i ovoga puta su na transfere između klubova potrošene milijarde eura. Nogometni svijet opet je doživio prelaske vrednije od 100 milijuna eura, pali su i neki rekordi, a na tržištu su bili i hrvatski igrači...

I prije Grovesa igrači su mijenjali momčadi, ali klubovi su se u najboljem slučaju morali zadovoljiti pokojim prasetom, bačvom piva ili drvima za ogrjev. Dovođenje igrača za takvu vrstu robe nije ni danas strano u amaterskim ligama, pa tako i u Hrvatskoj (vjerovali ili ne, ima toga i dalje), ali to je neka druga, romantičnija priča.

Drugi ovoljetni prelazak izazvao je najviše pozornosti. Juventus je dobio stroj za golove, ali i dašak glamura kupnjom Cristiana Ronalda za 117 milijuna eura iz Reala. Nema veze to što su Portugalcu 33 godine - on će se isplatiti samo prodajom dresova, porastom broja gledatelja na tribinama, većim zanimanjem sponzora i rastom cijena TV prava jer je 'stara dama' došla u središte zanimanja.

Na trećoj poziciji imamo rekordera. Chelsea je platio Athletic Bilbau nevjerojatnih 80 milijuna eura za Kepu. Nitko još nije toliko dao za golmana, a zanimljivo je da je samo nekoliko dana ranije Liverpool na račun Rome isplatio tada rekordnih 62,5 milijuna eura za vratara Alissona Beckera. Do ove dvojice rekordna odšteta za golmana bila je ona iz 2001., kada je Gianluigi Buffon otišao iz Parme u Juventus za 52,88 milijuna eura.

Najskuplji prelasci hrvatskih igrača

Prvo podsjećamo da je rekordna odšteta isplaćena za hrvatskog nogometaša ona za Matea Kovačića, kada je Real isplatio Interu 31 milijun eura (2015.). Izgledalo je da će taj iznos ove godine biti debelo nadmašen jer se spominjalo da se spremaju transferi Luke Modrića, Ivana Rakitića, Ivana Perišića, Marcela Brozovića, Ante Rebića... Ali sve je ostalo samo na priči, ostali su u svojim klubovima, a svote od 50 do čak 120 milijuna eura koje su se navodile tako se zasad nisu ostvarile. No to ne znači da se nije trgovalo Hrvatima.