Vozimo vas u Rusiju: Kreće tportalova nogometna avantura, pridružite nam se

Nogometni događaj godine počinje ovog četvrtka, baš kada i tportalova avantura. Nakon nekoliko tjedana priprema, prije svega logističkih, jer trebalo je spojiti letove iz St. Peterburga do Njižneg Novgoroda, a potom i Rostova, pronaći adekvatan smještaj i izabrati najkraći put za vožnju do prve utakmice u Kalinjingradu, uslijedile su i one psihološke - što ako 'ovo' ili 'ono', gdje možemo krivo skrenuti, hoće li nas gnjaviti na granici...

Iako je glavna urednica sugerirala odlazak zrakoplovom već na prvu utakmicu, malo sam zakomplicirao priču. I odlučio prema ruskoj enklavi Kalinjingradu, smještenoj između Poljske i Litve, krenuti automobilom. Doduše, kad je put već bio isplaniran, počele su se stvari malo komplicirati. Jer nisu baš svi voljni ustupiti automobil za vožnju do Rusije. Navodno je problem u osiguranjima. Ali tu je uskočio Carwizz i osigurao mi automobil, lijep, prostran, udoban, po mjeri svakog navijača. Navijačku avanturu već sam jednom odradio, jer u tom sam stilu putovao 1996. u Englesku, potom i 1998. u Francusku. Na ostala natjecanja, na kojima je Hrvatska sudjelovala - osim SP-a u Japanu i Južnoj Koreji te Brazilu - išao sam kao novinar. I uglavnom se - zbog neiskorištenih prilika, odnosno nesretnih poraza - vraćao tužan i razočaran. Možda je ovaj put, 20 godina od najvećeg hrvatskog uspjeha, ali i uz najave iz hrvatskog tabora, napokon došlo vrijeme da ova generacija, u kojoj je već nekoliko igrača na izlaznim vratima, ostvari rezultat za pamćenje. Stoga je uzbuđenje proteklih dana konstantno raslo, sve do ovog jutra, kad sam spakirao stvari i krenuo na prilično dug put. Preko Macelja, kroz Sloveniju, Austriju, Češku, do dobro nam poznate Poljske, u kojoj smo 2012. godine pokušavali izbjeći regionalne ceste pretrpane kamionima. Naime, u pripremi domaćinstva Poljaci su tada obećali izgraditi autoceste, no neke su 'popeglali' tek koji dan uoči početka i zato su brojni kilometri ostali nezabilježeni na navigacijama. Vjerujem da će šest godina kasnije one ipak biti vidljivije i da ih neće biti problem locirati. A kako je vožnja kroz Poljsku i najduži dio puta prema Kalinjingradu, bilo bi zgodno izbjeći polukružna okretanja pred makadamskim putovima. Sretna okolnost jest to što se roaming i podatkovni promet u Poljskoj obračunavaju po cijenama jedinstvenima u Europskoj uniji, pa će karte na mobitelima biti upaljene non-stop. Prava opasnost po tom pitanju slijedi kad uđemo u Rusiju, odnosno Kalinjingradsku oblast, gdje cijene mobilnih usluga odlaze u nebesa. Na svu sreću, postoje razne tarife Hrvatskog Telekoma, koje su doskočile i tim problemima, a za sve to treba vremena kako bi se istražile najbolje opcije. U međuvremenu, trebalo je spakirati odjeću, no kako je teško predvidjeti hoće li Hrvatska u Rusiji igrati samo utakmice u skupini ili produžiti svoj ostanak do same završnice, odnosno za još barem desetak dana, pitanje je koliko pari gaća ili čarapa nositi. A da je u Rusiji toplo kao i kod nas, taj bi problem bio jednostavniji. Ili da sam navijač, tad bi dovoljni bili 'kratkići' i japanke. Volje i energije imamo - dok su mobiteli na struji, mi ćemo se 'puniti' zahvaljujući još jednom sponzoru, Krašu uz čije Domaćice će put biti slađi i lakši. Vrhunac svakako tek slijedi, sve ovo samo su usputni problemčići, a konačni dojam bit će zaokružen rezultatima Dalićeve vrste. I držimo fige da ćemo zbog njih tražiti praonice rublja. Ne Putinovih, već za ono koje smo jedva nagurali u kofere.