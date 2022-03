[VIDEO/FOTO] Spektakularna utakmica na Rujevici; Rus Merkulov zabio je u 118. minuti i odveo Rijeku u finale Kupa

Nogometaši Rijeke igrat će protiv Hajduka u finalu ovosezonskog izdanja SuperSport Hrvatskog kupa nakon što su u polufinalu na Rujevici svladali Osijek 3:2 nakon produžetka

Osječani su zatim zaprijetili s nekoliko udaraca Miereza s distance, no niti jedan nije ozbiljno zaprijetio Labroviću . No, u 42. minuti domaći sastav je izgubio loptu na nešto više od 20 metara od svog gola, Žaper je uposlio Leovca na lijevom krilu, uslijedio je oštar prizemni ubačaj na deset metara na koji je iz drugog plana natrčao Caktaš i snažnim udarcem poravnao rezultat.

Početkom nastavka Osijek je imao priliku potpuno preokrenuti rezultat, odlično su surađivali Caktaš i Kleinheisler, pa je Caktaš stigao u priliku za udarac sa sedam metara iskosa, ali Labrović je bio na visini zadatka.

Od 60. do 80. minute Rijeka je dominirala i ponovno tu svoju dominaciju znala i oploditi. U 60. minuti je pokušaj Ampema pogodio Fiolića u glavu te krenuo prema samom donjem desnom kutu, ali Ivušić je uspio reagirati na vrijeme i izbiti loptu u korner, u 66. minuti Murić je pokušao izravno iz slobodnog udarca iskosa, Ivušić je opet bio spreman i odbio loptu da bi u nastavku akcije osječki golman zaustavio i pokušaj Selahija.

No, u 74. minuti je zbog ozljede travnjak morao napustiti vođa obrane i kapetan Osijeka Mile Škorić, a prije no što su se gosti priviknuli na novu situaciju Rijeka je u 76. minuti stogla do prednosti. Murić je fantastičnim proigravanjem 'rasparao' obranu Osijeka i uposlio Pavčića, njegov šut s desetak metara Ivušić je blokirao, ali na odbijanac je najbrže reagirao Drmić i iz blizine pogodio za vodstvo Rijeke 2:1.