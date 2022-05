[VIDEO/FOTO] Razočarani Nenad Bjelica pokušao je pronaći razloge katastrofalnog kiksa: Više od ovog nismo zaslužili...

Osijek je u 33. kolu Hrvatski Telekom Prve lige pred svojim navijačima u Gradskom vrtu neočekivano odigrao 2:2 s Istrom 1961. Momčad Nenada Bjelice ovim se remijem najvjerojatnije oprostila od borbe za naslov prvaka

Problem? Imao je Osijek nakon 12 minuta igre vodstvo 2:0, a onda primio dva gola iz prekida. I do kraja nije uspio zabiti...

'To je naš problem čitavog proljeća, ali Bože moj to je nogomet, moramo raditi na tome. Moramo izanalizirati i vidjeti tko je tu pogriješio, teško je u tim gužvama vidjeti tko je nešto kriv. Eto u ovoj utakmici dva prekida su dovela do dva gola i nismo se do kraja vratili u vodstvo', razmišlja Bjelica.

U sljedećem kolu Osijek dolazi u Maksimir u goste Dinamu...

'Treba se sada fokusirati na prvu sljedeću utakmicu, protiv Dinama u nedjelju. Dobro ćemo pripremiti momčad, pokušati tamo pobijediti i zadržati šanse za vrh ljestvice', zaključio je trener Osijeka.