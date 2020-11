[VIDEO/FOTO] Golijada u Kranjčevićevoj; Papadopoulos je prvijencem spasio 'lokose' u samoj završnici derbija začelja s Varaždinom

U prvoj utakmici 12. kola Hrvatski Telekom Prve lige Lokomotiva i Varaždin su u Kranjčevićevoj igrali derbi začelja. Sraz momčadi s dna prvenstvene ljestvice završio je bez pobjednika, ali uz čak četiri zabijena gola...

No, samo četiri minute kasnije 'lokosi' su se vratili u igru. Chajia je lijepim volejom s 12 metara iskoristio ubačaj Karačića za poravnanje na 1:1.

Gosti su do novog vodstva stigli nakon velike pogreške domaćeg golmana Hendije. Naime, Urata je uputio ne pretjerano opasan udarac iz kuta kojega je Hendija želio 'izboksati' iz svog peterca, no očajno je to izveo pa mu je lopta prošla 'kroz ruke'. U gol. Za 1:2 vodstvo Varaždina...