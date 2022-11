[VIDEO/FOTO] Dinamo na Maksimiru s tri gola 'počastio' Šibenik; napokon je zabio i Josip Drmić

U posljednjem susretu 16. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Maksimiru pred 4500 gledatelja pobijedio Šibenik 3:0 ostvarivši 12. pobjedu ove sezone. Hrvatski prvak je rutinski stigao do pobjede, a golove su zabili David Mina (11-ag), Josip Drmić (35) i Bruno Petković (70)

'Modri' su ozbiljno i maksimalno motivirano ušli u susret i u već u 30. sekundi su mogli do prednosti. Opalio je Josip Drmić s 25 metara i pogodio prečku. No, nije se dugo moralo čekati na prvi gol...

Pet minuta kasnije Drmić je imao novu priliku, ali je ovoga puta njegov udrac obranio Lovre Rogić. Ipak, u 35. minuti Drmić je pogodio za 2:0. Bio je to njegov prvi gol u HNL-u nakon 2. kola i gostovanja u Koprivnici 23. srpnja. Ivanušec je proigrao Petkovića na desnoj strani, a on je ubacio oštro u sredinu do Drmića koji je klizećim startom zabio za 2:0. Provjeravalo se moguće zaleđe asistenta Petkovića, no zaleđa nije bilo i gol je priznat.