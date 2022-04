[VIDEO/FOTO] Ante Čačić slavio je u povratničkom debiju na klupi Dinama, a posebno se osvrnuo na status Brune Petkovića

Dinamo je nakon puno muke došao do 1:0 pobjede u 32. kolu Hrvatski Telekom Prve lige na gostovanju kod Gorice. Za pobjedu je zabio kapetan Arijan Ademi, a utakmicu je prokomentirao povratnik na klupu Dinama, novi trener Ante Čačić

'Naravno, bilo je perioda kada je domaćin pokazao da se radi o kvalitetnom domaćinu. Isto tako moram se zahvaliti navijačima koji su i s jedne i s druge strane, dakle i sa zapada i s istoka, cijelu utakmicu nas nosili i bodrili. I na kraju smo došli do tog zasluženog gola. Mislim da smo cijelu utakmicu bili apsolutno bolji, da smo stvorili dosta prilika i činjenica da je domaći vratar bio najbolji govori tome u prilog.'

'Mislim da Dinamu najbolje odgovara ovaj sustav igre koji su jedno vrijeme napustili. Ja sam se danas odlučio na njega, pokazalo se da je dobro, da se igrači komotno osjećaju. To su pokazali raspoloženjem na koji način su to prihvatili. Znali smo da će utakmica biti teška, zadnja su kola, neki igrači su, uvjetno rečeno, neću reći izraubani, izgubili svježinu. Na neke nismo mogli računati... Ali igrači koje smo danas imali, koji su bili kroz utakmicu, sa svima sam naravno zadovoljan i veliko im hvala. Ova utakmica nas je približila naslovu prvaka', kaže Čačić koji je od prve minute krenuo s Komnenom Andrićem u špici. Bruno Petković je ostao na klupi...

'Vidjet ćemo što će biti. Imam malo duži tjedan, vidjet ću na koji način pojedini igrači reagiraju i odlučit ću se za one koji su u trenutku najsvježiji, najorniji. I da mogu odgovoriti kriterijima utakmice koja čeka', kazao je Čačić te se osvrnuo na status Brune Petkovića:

'On je za mene čista 'devetka', prava špica koju želim uvijek vidjeti na 20-25 metara od gola i da na sebi nosi dva stopera. Ako to bude radio, a to očekujem od njega kao od svakog svog napadača, onda će sve biti dobro. Dinamo ima dosta veznih igrača, ne trebamo Petkovića gurati u vezu.'

Što je bilo s Mahirom Emrelijem?

'Kaže mi doktor ovako brzo poslije utakmice da mu je iskočilo rame, on ga je vratio na brzinu, ali kada se sve ohladi bit će to za njega jako bolno. Snimit ćemo njegovo rame, sve ovisi kakvo je stanje s ligamentima', kazao je Čačić te za kraj otkrio postoji li mogućnost da ostanete na klupi Dinama i sljedeće sezone:

'Ljudi iz kluba su me pozvali da se stavim u službu Dinama, kao dinamovcu takav se poziv teško stavlja na vagu. Ne razmišljam što će biti sljedeće sezone, već samo da završim ovu sezonu kakvo svi to očekuju.'