Veselin Vujović nikad oštriji: Neprihvatljivo je ono što si neki hrvatski igrači uzimaju za pravo

legenda rukometa

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 21.01.2026 23:39
  • Objavljeno 21.01.2026 u 23:39
Veselin Vujović
Veselin Vujović Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Hrvatska je u 3. kolu prvoga kruga izgubila od Švedske 33:25 i doživjela neugodan poraz.

Hrvatska tako u drugi krug ide bez bodova, a tamo će igrati protiv Islanda, Slovenije, Mađarske i Švicarske. Već u petak će izabranici Dagura Sigurdssona igrati protiv Islanda i to bi mogla biti jedna od ključnih utakmica jer su Islanđani uz Sloveniju i Švedsku prenijeli po dva boda.

Hrvatskoj će za prolazak u polufinale najvjerojatnije trebati sve pobjede u drugom krugu. U nekim kombinacijama, moguće je proći i sa šest bodova, ali tada bi Hrvatska morala imati najbolji međusobni omjer u krugu od vjerojatno tri reprezentacije.

'Ne znam od čega bi počeo. Stvarno toliko je malo toga dobro bilo u današnjoj utakmici Hrvatske protiv Švedske. Gotovo je nemoguće sve popamtiti i reći sad u ovom stručnom komentaru. Od obrane koja je apsolutno ekipno i individualno nije odgovarala na napade Šveđana. Od toga da kompozicija obrane u kojoj su bili Šušnja i Mamić, kao da je hrvatska reprezentacija zaboravila da je tranzicija, brzo trčanje, laki golovi iz kontre u polukontre, u današnjem brzom i dinamičnom rukometu fundamentalna stvar, fundamentalni faktor za nešto. Ja ne pamtim da je jedna reprezentacija tako malo postigla iz tih lakih golova iz polukontre i kontre. Nikako da se poslože neke stvari. Srna je danas bio šuterski raspoložen i držao je Hrvatsku koliko - toliko, prije toga je bio Martinović, pa Cindrić, ali nikako da kao grupa jedna hrvatska rukometna reprezentacija funkcionira svi zajedno. Priličan je bio broj neodgovornosti i nediscipline kad je napad u pitanju, a neki mlađi i neiskusniji igrači, bez rejtinga Martinovića i Cindrića, uzmu sebi za pravo da uđu i u prvoj sekundi nezagrijani puknu loptu s deset metara. To je meni neprihvatljivo', rekao je Veselin Vujović za Net.hr, a onda je dodao da misli da Hrvatska ipak ne spada u sam vrh europskog rukometa:

'Stalno se bježi od toga i kad to netko kaže onda je taj neprijatelj, ne misli dobro, filozofira, ali takva je bila priča kad se na jedan fenomenalan način izvukla medalja na SP-u u Hrvatskoj, ali evidentno je da je Hrvatska za jednu stepenicu niže i organizacija, i strategija i brzina u odnosu na najbolje reprezentacije.'

