Veselin Vujović dobio otkaz mjesec dana prije početka Europskog prvenstva; evo što na sve to kaže rukometna legenda

Slovenski rukometni savez potvrdio je u srijedu da je raskinuo ugovor s dosadašnjim izbornikom muške reprezentacije Veselinom Vujovićem, te da će novog izabrati do sredine idućeg mjeseca...

Sada Vujović tvrdi da je njegov 'verbalni napad' na igrača bio krivo interpretiran, jer ga je zapravo temperamentno želio upozoriti na greške koje radi u igri i premalu agresivnost.

'Ne znam što će pisati u službenoj izjavi Rukometnog saveza, no izgleda da je razlog prekida moj odnos prema slovenskom igraču, što je dovelo do pobune nekih njegovih kolega. Doveli su me zbog moga karaktera, a sada me zbog toga smjenjuju', kazao je Vujović, inače još od igračkih dana poznat po svom temperamentu koji mnogima nije baš 'legao'. No, to je njegov način komunikacije, uvijek izravan, bez zadrške.

Neki su uvjereni kako će baš Veselin Vujović biti jedan od glavnih kandidata za novog hrvatskog izbornika nakon što se Lino Červar na toj funkciji 'umirovi' po svršetku Olimpijskih igara u Tokiju sljedeće godine...