Veselin Vujović vratio se u Zagreb; na klupi 'zagrebaša' debitirat će protiv Barcelone u Zadru

Rukometaši PPD Zagreba su nakon katastrofalnog poraza 30:20 kod danskog Aalborga u Ligi prvaka ostali bez trenera. Slovenac Branko Tamše je 'po hitnom postupku' postao bivši, a na klupu 'zagrebaša' već je u utorak sjelo dobro poznato lice - Veselin Vujović

Vratio se tako Veselin Vujović (58) u PPD Zagreb nakon dvije godine pauze. U međuvremenu je Vujo i dalje izbornik slovenske rukometne reprezentacije te će taj angažman morati pažljivo kombinirati s onim u Zagrebu.

'Nisam htio imati klub do Nove godine, do Europskog prvenstva, ali kada se Zagreb javio...', započeo je Veselin Vujović na svom povratničkom predstavljanju i nastavio:

'Lako smo se dogovorili. Pružili su mi ruku u teškim trenucima i to se pamti. Smatram da imamo realne šanse da prođemo dalje u Ligi prvaka. Nitko kod nas u Areni neće biti favorit, to je moja logika i to ću usaditi igračima.'