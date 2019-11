'Zagrebaši' su napokon nekoga uspjeli pobijediti; u Areni je pao norveški Elverum

Rukometaši PPD Zagreba došli su do prve pobjede u Ligi prvaka svladavši u 9. kolu A skupine u svojoj dvorani norveški Elverum 30:27...

Hrvatski prvak je bolje započeo dvoboj, dobio prvo poluvrijeme 16:13, no početkom drugog dijela momčad Veselina Vujovića je ušla u krizu, pa su Norvežani u 44. minuti poveli 23:21.

No, u samoj završnici Zagrepčani mini-serijom od 3:0 dolaze do prednosti 29:26 minutu i pol prije kraja i dolaze do pobjede koja ih i dalje drži u igri za plasman u osminu finala Lige prvaka

Kod PPD Zagreba najučinkovitiji su bili Damir Bičanić s osam golova, David Mandić zabio je pet, a kapetan Zlatko Horvat dodao je četiri gola, dok je Elverum predvodio Bjorn Gudjonsson sa sedam golova.