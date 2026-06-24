Veliki problem za BiH uoči večerašnje utakmice: Otpao im važan igrač

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Nakon suspenzije Tarika Muharemovića, BiH je za ogled s Katrom ostala i bez Amara Dedića koji je zbog zdravstvenih problema propustio posljednji trening i izvjesno je da večeras neće nastupiti
Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić u utorak nije trenirao s momčadi te je vrlo vjerojatno otpao za večerašnji ogled protiv Katra u okviru trećeg kola Svjetskog prvenstva, piše Sportsport.ba.
Izbornik Sergej Barbarez i medicinski tim još nisu otkrili zbog čega je Dedić izostao s treninga. Vrlo je izvjesno kako ga neće biti u ključnoj utakmici za BiH. No, neslužbeno se doznaje da bi mogao biti spreman ako Zmajevi prođu u drugi krug natjecanja.
Inače, izostanak Dedića veliki je problem za BiH, jer je u protekloj utakmici isključen Tarik Muharemović, tako da je momčad susjedne nam zemlje ostala bez dvojice bitnih igrača.
Kako je BiH potrebna pobjeda za prolaz dalje, očekuje se velika borba od prve minute. Tek treba vidjeti kako će Barbarez složiti obranu.