Veliki problem za BiH uoči večerašnje utakmice: Otpao im važan igrač

Bosanskohercegovački reprezentativac Amar Dedić u utorak nije trenirao s momčadi te je vrlo vjerojatno otpao za večerašnji ogled protiv Katra u okviru trećeg kola Svjetskog prvenstva, piše Sportsport.ba.

Izbornik Sergej Barbarez i medicinski tim još nisu otkrili zbog čega je Dedić izostao s treninga. Vrlo je izvjesno kako ga neće biti u ključnoj utakmici za BiH. No, neslužbeno se doznaje da bi mogao biti spreman ako Zmajevi prođu u drugi krug natjecanja.