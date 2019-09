Velike gužve za ulaznice u Splitu; počela prodaja za spektakl protiv Mađarske

U Splitu je u 12 sati na blagajnama Spaladium Arene počela prodaja ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na EURO 2020. između Hrvatske i Mađarske koja će se igrati 10. listopada na stadionu Poljud (20.45 sati), objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS).

Osim na blagajnama Spaladium Arene, ulaznice se mogu kupiti i putem interneta.

Ulaznice za utakmicu protiv Mađarske bit će dostupne po povoljnijoj pretprodajnoj cijeni do 6. listopada. Ako nakon pretprodaje preostane slobodnih ulaznica, one će nakon 6. listopada biti dostupne po punoj cijeni putem internetske kupovine te na blagajnama Spaladium Arene.

U prodaju su puštene i ulaznice za hrvatske navijače za utakmicu protiv Walesa koja će se igrati u Cardiffu 13. listopada. One će biti dostupne isključivo putem interneta do 1. listopada u 12 sati ili do isteka zaliha. Ulaznice će hrvatskim navijačima biti dostavljene na adresu koju unesu u prijavi za kupnju ulaznica. Osobno preuzimanje ulaznica nije moguće niti u Hrvatskoj ni u Walesu.

Hrvatska trenutačno vodi u skupini E kvalifikacija za EURO sa 10 bodova, jednim više od Mađarske i Slovačke, a četiri više uz utakmicu više od četvrtog Walesa. U skupini je još i Azerbajdžan koji je bez bodova. Plasman na EURO izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije iz skupine.