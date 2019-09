Uzavrele strasti u svlačionici Intera; Marcelo Brozović i Romelu Lukaku 'u klinču', razdvajali ih suigrači

Inter je sjajno krenuo u novu sezonu, u prvenstvu je nanizao tri pobjede uz gol-razliku 7:1, no atmosfera u svlačionici 'nerazzurra' sve je samo ne dobra. Situacija se dodatno zaoštrila u utorak nakon što je Inter na svom terenu u 1. kolu Lige prvaka jedva izvukao 1:1 protiv praške Slavije

Kako se na terenu nisu iskazali, višak energije su igrači Intera odlučili 'potrošiti' u svlačionici nakon utakmice. Prema navodima iz talijanskog tiska, Romelu Lukaku je bio vrlo nezadovoljan suradnjom suigrača na terenu, pitao je zašto se nisu pridržavali plana koji im je iznio trener Conte, a to je bilo da se forsira igra 'po zemlji', a ne ona s visokim loptama i dugim proigravanjima.

Tako se u cijeloj raspravi naš Marcelo Brozović, kao jedan od glavnih veznjaka Intera, osjetio prozvanim te je odmah započela burna verbalna rasprava. No, strasti su uzavrele i sve je ubrzo 'zamirisalo' to da se sprema i fizički obračun. Srećom, neki od suigrača na vrijeme su reagirali, razdvojili su Brozovića i Lukakua te je sve ostalo 'samo' na 'verbalnom deliktu'.

O nekim mogućim sankcijama za ovaj dvojac u Interu se još nisu izjasnili, no činjenica je kako je Marcelo Brozović jedan od 'senatora' u momčadi, ujedno i jedan od najvažnijih u redovima 'nerazzurra'. S druge strane je Romelu Lukaku koji je ovog ljeta stigao iz Manchester Uniteda kao najskuplje pojačanje Intera u klupskoj povijesti. Platili su ga čak 65 milijuna eura, a on je do sada u Serie A odigrao tri utakmice i zabio dva gola. Talijanski mediji navode kako Lukakuovoj nervozi pridonosi nešto lošije zdravstveno stanje, imao je problema s leđima, neko vrijeme nije ni trenirao pa trenutno niti ne može biti u idealnoj formi....