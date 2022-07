Utučeni Nenad Bjelica nakon novog kiksa Osijeka nije skrivao razočaranje, a poslao je i jasnu poruku nezadovoljnim navijačima

Osijek je u teškoj krizi, a sezona je tek započela. Ispadanje iz Konferencijske lige uzdrmalo je momčad Nenada Bjelice, a to se vidjelo i u 3. kolu SuperSport HNL-a u kojem je Osijek na svom Gradskom vrtu odigrao samo 0:0 protiv Slaven Belupa

'Definitvno, momčad je bez samopouzdanja, to je jasno valjda svakome, nakon dva poraza. Normalno da je teško igrati kad se zna da smo igrali prije tri dana. Ali, svejedno mislim da je momčad u prvom poluvremenu imala dobru energiju, nije protivniku previše dozvolila. Drugo poluvrijeme smo pali u energiji, snazi, zbog toga smo i radili izmjene, neke su nam nešto donijele, neke nisu, ali na kraju je ovo realan rezultat', rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica nakon remija 0:0 protiv Slaven Belupa u 3. kolu SuperSport HNL-a.

'Pravo je navijača je da se izraze, dok nema violencije nemam problem s priopćenjima. Oni me tako vide u ovom trenutku i ja to poštujem. Zahvalio bih se svim navijačima koji su nam dali podršku, vide da se mučimo, ali bili su nam impuls. Ovo je situacija koja će me sigurno i kao trenera i kao čovjeka ojačati', zaključio je Nenad Bjelica.

Svoje višenje utakmice dao je i trener Slaven Belupa Zoran Zekić, nekadašnji strateg Osijeka...