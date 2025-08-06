RIJEKA - SHELBOURNE 1:2

Utučeni kapetan Rijeke nakon blamaže: 'A što reći...'

A.H.

06.08.2025 u 23:16

Rijeka - Shelbourne
Rijeka - Shelbourne Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši Rijeke šokantno su izgubili 1:2 od irskog Shelbournea u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige.

Kapetan Martin Zlomislić stao je pred mikrofon MAXSporta nakon debakla na Rujevici.

'Što reći... Vodili smo 1:0, a onda su nam se dogodile dvije pogreške i dva gola, koja smo primili iz prekida, za koje smo znali da su im najbolji aspekt igre iz utakmica koje smo gledali tijekom analize, rekao je Zlomislić i nastavio:

'Ne znam... Mučimo se prema naprijed i ne zabijamo golove, a osjeti se izostanak igrača kad netko izađe poput Majstorovića. Rijeka zaslužuje prolaz i moramo proći u sljedeću fazu.'

Rijeka - Shelbourne 1:2 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
