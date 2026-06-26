Uoči Hrvatske žestoke optužbe iz ganskog tabora: 'Provjerite što se događa iza kulisa'

Izbornik Carlos Queiroz i njegovi igrači smatraju da su oštećeni u remiju bez pogodaka protiv Engleske te vjeruju da im je trebao biti dosuđen kazneni udarac nakon starta Ezrija Konse na Antoineu Semenyu. Zbog toga su na konferenciji za medije poslali vrlo oštre poruke prema FIFA-i i sucima.

"Kada se dogodi neka sporna situacija, kažu nam da naši igrači nisu dovoljno prosvjedovali. A ako prosvjeduju, dobit će žuti karton. Već deset godina postoji VAR i više nema isprika zašto se ne koristi bolje. Vrijeme je da vodstvo FIFA-e provjeri što se događa iza kulisa", rekao je iskusni portugalski stručnjak Carlos Queiroz.

Sličnog je mišljenja i napadač Antoine Semenyo, koji smatra da bi reprezentacija Gane trebala biti agresivnija u komunikaciji sa sucima.

"Možda bismo se trebali češće okupljati oko suca i žaliti se. I igrači na terenu i treneri uz aut-liniju trebali bi biti agresivniji prema sucima", poručio je Semenyo.

Gana u posljednje kolo ulazi s četiri boda i bez primljenog pogotka te joj je protiv Hrvatske dovoljan i remi za plasman u nokaut-fazu. Hrvatska, s druge strane, mora tražiti pobjedu želi li sigurno izboriti prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Dobra vijest za Ganu je i forma vratara Benjamina Asarea, koji je u prve dvije utakmice sačuvao mrežu netaknutom. Queiroz ga je posebno pohvalio, nazvavši ga "briljantnim", nakon što je 33-godišnji vratar, koji nikada nije branio izvan Gane, s nekoliko velikih obrana postao jedno od najugodnijih iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva.