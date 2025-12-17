NEMA OPROSTA

UEFA izrekla kazne za 224 tisuće eura, najviše plaća minhenski Bayern

S.Š. / Hina

17.12.2025 u 21:24

Igrači Bayerna
Igrači Bayerna Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Bionic
Reading

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je Bayern Munchen sa 116.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za svoju sljedeću domaću utakmicu Lige prvaka.

Bavaski klub je kažnjen zbog blokiranja javnih prolaza na stadionu, te vatrometa navijača u susretu protiv Sportinga ranije ovog mjeseca, te zbog nereda i bacanja predmeta, te 'poruka koje nisu prikladne za sportski događaj' tijekom gostovanja u Londonu protiv Arsenala.

UEFA je također, izrekla dvogodišnju uvjetnu kaznu Bayernu, koja uključuje zatvaranje cijele južne tribine.

Kažnjen je i Eintracht Frankfurt sa 38.000 eura, te zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima za iduće gostovanje.

Eintracht je kažnjen nakon što su njegovi navijači bacali predmete, palili vatromet i oštetili stadion Camp Nou tijekom poraza 1:2 od Barcelone.

Lisabonski Sporting je kažnjen sa 40.000 eura i također zabranom prodaje ulaznica svojim navijačima za iduće gostovanje, dok je Lille dobio kaznu od 10.000 eura i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica zbog prekršaja povezanih s vatrometom u utakmici Europske lige protiv Young Boysa.

Izraelski Maccabi Tel-Aviv kažnjen je sa 20.000 eura zbog rasističkog ili diskriminirajućeg ponašanja svojih navijača u utakmici Europske lige protiv VfB Stuttgarta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MIŠIĆEV ZAMJENIK

MIŠIĆEV ZAMJENIK

Dinamov Slovenac otkrio detalje sastanka nakon poraza od Istre: Klub je velik, ali mi igrači...
MEDIJSKE AKROBACIJE

MEDIJSKE AKROBACIJE

U Sevilli reagirali na Rakitićeve riječi o želji za povratkom: Dovest ćemo ga
ANTE MIŠE

ANTE MIŠE

Legendarni hajdukovac komentirao odnos Livaja - Garcia, ali i dodao: To nema nitko u SHNL-u

najpopularnije

Još vijesti